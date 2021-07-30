Что нужно есть в жару, чтобы улучшить самочувствие: ответ диетолога

Диетолог Наталья Самойленко рассказала о правилах питания в летнюю жару, которые помогут избежать дискомфорта и тяжести в организме. Достаточное количество жидкости (чистой воды), соблюдение правил хранения продуктов и больше овощей и зелени в рационе – все оказалось достаточно просто.

В летнюю жару выделяется пот – это физиологический процесс для терморегуляции. С потом мы теряем воду и важные электролиты – Na, K, Mg, Cа, которые требуют пополнения. Именно по этой причине так важно соблюдать водный баланс в организме, передает издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки – лишь малая часть продуктов, которые быстро портятся. Их количество лучше минимизировать в рационе, чтобы лишний раз подвергать свой организм опасности.

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В каждый прием пищи абсолютно спокойно можно добавлять зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В (особенно фолатами), С, антиоксидантами.

Также не стоит забывать о фруктах, ягодах, холодных супах, которые в жару будут идеальным вариантом приема пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Юлия Поворознюк развеяла популярные мифы о том, какие продукты нельзя есть вместе. Специалист объяснила, что сочетание томатов и огурцов во время одного приема пищи не является вредным, как уверены многие. Наоборот, это большой миф. Эти продукты спокойно можно сочетать между собой. Главное – в меру (150 граммов за один прием пищи).