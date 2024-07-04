Анита Луценко назвала оптимальное время для тренировки и сказала, что полезнее для здоровья – кардио или силовые

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко является отличным специалистом по похудению. Она определила лучшее время для тренировки, которое не повредит здоровью.

Видео дня

На своей странице в Instagram Луценко подробно расписала, когда именно следует приступать к упражнениям. Ее методика позволяет сбросить лишние килограммы и при этом хорошо питаться.

Анита Луценко рассказывает, что начинать тренировки вы можете тогда, когда это наиболее комфортно для вас. "Тогда, когда это реалистично. Когда вы можете вставить это в свое расписание. Пусть это будет 5 мин, а не 1 час, но если есть шанс, что это произойдет, то это топчик", – отмечает тренер.

Утро

Луценко отмечает, что можете произвести зарядку продолжительностью 5-10-15 минут до завтрака. Или через 40 мин после еды. Если же у вас больше времени и желания, то можно провести и часовую тренировку до завтрака или после него. "Тренировка натощак поможет больше похудеть", – подчеркнула тренер.

День

"Если раньше говорили, что кардио более полезны, то сейчас тенденция такова: силовые и кардио идут на уровне по пользе. В идеале их лучше совмещать. Высокая интенсивность – это 75 минут в неделю, или низкая – 300 мин в неделю. Это минимум для здорового существования тела и психики. Если меньше – готовься к проблемам со здоровьем", – отметила Анита.

Вечер

Конец для – не лучшее время для тренировок, но очень популярен. "Как по мне, то у тренировки без тренера (который тебя ждет) шансов состояться мало, потому что усталость или другие планы очень учитывают. Кому-то тренировка вечером не даст нормально уснуть – тогда их лучше отложить. Ну а кому заходит – супер", – сказала фитнес-тренер.

Анита Луценко отмечает, что тренировка – это наше здоровье. Так что делать упражнения нужно систематически, а не раз в месяц. Стоит только подобрать комфортабельный для себя график тренировки.

OBOZ.UA писал о самых эффективных упражнениях на пресс и ягодицы

А также OBOZ.UA назвал шесть ошибок, которые допускают люди, когда пытаются сбросить лишний вес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!