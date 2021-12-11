Американка похудела на 60 кг в год благодаря трем простым правилам. Фото до и после

Американка Сабрина Осланд смогла за год превратиться из 120-килограммовой неуверенной в себе женщины в обладательницу стройной фигуры. Теперь на ее весах видна отметка 60 кг, а достигнуть такого результата ей помог неприятный случай в самолете и соблюдение трех важных правил.

Изданию Тoday Сабрина рассказала, что несколько лет назад отправилась вместе с сыном на Аляску. Самолетом они полетели на экскурсию к леднику, чтобы исследовать его. Однако по прибытию на место, американка заплатила сразу за три билета на авиатранспорт, поскольку своими формами заняла чье-то место (чтобы посмотреть фото ПОСЛЕ, доскролльте страницу до конца).

Это очень оскорбило Осланд, однако она понимала, что злиться стоит исключительно на себя. 41-летняя женщина вспомнила, что ее вес резко менялся на протяжении всей сознательной жизни, но последние 7 лет она постепенно поправлялась и даже не замечала этого. Американка призналась, что часто пренебрегала своим здоровьям, употребляя фастфуд и игнорируя какие-либо активности. Однако инцидент в самолете заставил ее меняться.

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По возвращению из Аляски Сабрина начала делать физические упражнения не менее 30 минут каждый день. Чтобы не пропустить тренировку, она установила напоминания на телефон и составила список дел, которые нужно делать ежедневно: пить много воды, заниматься спортом и принимать витамины.

120-килограммовая американка начала с простой получасовой ходьбы. Вскоре к ним добавились силовые нагрузки под руководством квалифицированного тренера. Все изменилось во время начала пандемии в 2020 году и закрытия спортзалов. Однако, по словам Осланд, ей это только помогло уделять похудению еще больше времени.

"Все отговорки, которые у меня были раньше, ушли. До карантина я могла оправдывать себя графиком работы, который не позволял мне уделять спорту и правильному питанию достаточно времени. А потом я поняла, что оправданий больше не будет", – вспомнила женщина.

Сабрина убрала из своего рациона как можно больше углеводов, а вот полезным жирам и белку отдала преимущество. Вместо "удобных ужинов" в виде доставки пиццы и прочих способов заполучить лишние калории, она выбрала свежие овощи и зелень.

"Я ела, потому что либо хотела пить, либо мне было скучно, но не обязательно для того, чтобы питать свое тело энергией. У меня изменилось мышление, я начала все с чистого листа, обучая себя правилам здорового поведения. Здоровый образ жизни влияет не только на твои внешние данные, но и, в первую очередь, на восприятие мира", – рассказала Осланд.

Сейчас Сабрина весит 61 килограмм. Ей понадобилось меньше года, чтобы "уменьшить" себя вдвое. Американка поделилась тремя правилами, которые помогли ей похудеть:

1. Вырабатывать и накапливать привычки.

На своем примере Осланд объяснила, что ее 30-минутные прогулки со временем вошли в привычку, от которой она не могла избавиться. Затем она приучила себя использовать маленькую тарелку, чтобы класть в нее меньше еды и кушать небольшими порциями. Через определенные промежутки у Сабрины появлялись новые полезные привычки, без которых теперь она не представляет свою жизнь.

2. Все ради прогресса

Осланд призналась, что часто ей не хотелось тренироваться или она это делала некачественно. Однако женщина понимала, что сосредотачиваться нужно на прогрессе, а не на ошибках. Не стоит останавливаться на полпути, если в какой-то день у вас не получилось пробежать нужную дистанцию на беговой дорожке.

3. Найти поддержку

По окончанию карантинных ограничений американка записалась на групповые тренировки. Там единомышленники поддерживают друг друга. "Я чувствую перед ними какую-то ответственность", – отметила Сабрина. Это не дает ей остановиться на достигнутом.

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