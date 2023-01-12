Чем отстирать устаревшие пятна, кровь и вино: простые и эффективные способы

Чтобы избавиться от устаревших пятен, не всегда стоит тратиться на дорогие химические средства. Несколько дешевых и полезных лайфхаков помогут отстирать даже самые сложные загрязнения.

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Соль, сода, лимонная кислота, уксус, нашатырный спирт – незаменимые помощники в стирке. Чем очистить разлитое на одежду вино и что лучше всего справится с жиром, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как вывести жирные пятна

С жиром лучше всего справится спирт и уайт-спирит. Но будьте осторожны – органические растворители могут испортить тонкую ткань, шерсть и синтетику.

Если жирное пятно еще не высохло, следует натереть его солью. Повторять процедуру нужно несколько раз. Затем замочите ткань в теплой воде и постирайте в машинке. Можно использовать и пену для бритья. Глицерин, щелочи и поверхностно-активные вещества растворят жир, если оставить пену на одежде минимум на 10 минут.

Следующий лайфхак: возьмите соль и нашатырный спирт в отношении 1:1. Нанесите раствор на пятно и подождите 15 минут. Далее следует замочить ткань на несколько часов в теплой молочной сыворотке. Это очень действенный способ, который поможет очистить даже кухонные полотенца.

Кроме того, можно использовать горчицу, разведя порошок теплой водой до консистенции сметаны. Через 40 минут можно бросать вещи в стиральную машину.

Хозяйственное мыло и сахар – тоже действенный способ. Намыльте пятно мылом и присыпьте на 10 минут сахаром. Протерев влажной щеткой, отправляйте одежду в машинку.

Что делать с пятнами от вина

Если вы запачкали одежду или скатерть вином, действовать нужно быстро.

Можно оперативно обработать пятно лимонным соком или залить кипятком, разбавленным уксусом.

Из джинсовой ткани эксперты советуют выводить пятна солью, разбавленной в теплой воде. Годится также молочная сыворотка – она хорошо избавляет от винных разводов.

Чем обработать пятна от травы

Пятна от травы – проблема, знакомая каждой маме. Их трудно отстирать обычным способом, иногда не помогают даже самые дорогие порошки.

Используйте простой лайфхак: налейте в стакан теплую воду и добавьте в нее 0,5 столовой ложки нашатырного спирта. Затем обработайте ткань хозяйственным мылом и, выждав не менее часа, постирайте одежду в машинке.

Винный уксус поможет избавиться от травяных пятен. Смочите в нем зубную щетку и потрите загрязнение. Чтобы уксус подействовал, оставьте ткань замачиваться на час. Соль тоже поможет. Столовую ложку соли следует залить 100 мл теплой воды, затем нанести полученную "кашку" на пятно и постирать.

Из джинсовой ткани траву можно вывести с помощью соды, спирта и перекиси.

Не всегда пятна от травы "уходят" с первого раза, поэтому можно использовать несколько способов.

Что делать с пятнами от ягод и фруктов

Помидорные, гранатовые и яблочные пятна нельзя удалять хозяйственным мылом.

Ягодные следы рекомендуют обработать глицериновым раствором. Возьмите яичный желток и 30 г глицерина. Оставьте смесь на пятне на несколько часов и постирайте в теплой воде.

В борьбе с вишневым соком поможет молочная сыворотка, в которой следует замочить одежду на 2-3 часа.

С томатными пятнами хорошо справляется лимонная кислота.

Как вывести пятна от крови

Сразу следует промыть ткань холодной водой. После этого, намылив хозяйственным мылом, постирать в машинке.

Можно использовать ацетилсалициловую кислоту для шерстяных тканей, разведя 2-3 таблетки в теплой воде и натерев пятно смесью. Крахмал и холодная вода, замешанные до густой консистенции, избавят от пятен на шелковой одежде.

Теплый глицерин и солевой раствор помогут избавиться от устаревших пятен крови.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем разница между жидкими и сухими средствами стирки.

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