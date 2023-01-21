Чем отмыть желтый налет в ванне: понадобятся три простых ингредиента

Причин появления желтизны на ванной может быть несколько – от жесткой воды, оставляющей разводы солей, до старения материала. Порой, чтобы избавиться от проблемы, придется заказывать реставрацию. Но есть и домашние методы, как отчистить желтый налет в ванной, чтоб поддерживать ее в неплохом состоянии.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько рецептов. Для них вам понадобятся подручные средства, которые можно найти практически на каждой кухне. К тому же стоить они будут совсем недорого.

Правила чистки ванны

Прежде всего, важно узнать, какой именно способ чистки подходит для ванны, которая стоит у вас. Так, например, акриловая ванна очень чувствительна к разным абразивам – порошкам и кремам с гранулами. Они могут сильно ее поцарапать, из-за чего проблема с пожелтением только усугубится. Также не подойдут средства на основе спирта, он растворяет акрил и может повредить ванну. Но этот материал хорошо переносит чистку хлорсодержащими средствами. Итак, для акриловой ванны берите спреи и жидкости и не бойтесь хлорки.

Эмалированная ванна более устойчива к абразивам, но для нее не подойдут средства на основе кислоты и хлорные отбеливатели. Это может привести к коррозии и появлению пятен ржавчины. Поэтому эмалированную ванну лучше чистить порошкообразными средствами или жидкостями более мягкого действия.

А вот три способа для чистки ванных на основе домашних средств.

Сода

Сода является почти универсальным чистящим средством, ведь действует, как мягкий абразив. Впрочем, даже она для акриловой ванны не подойдет. Поэтому содой можно чистить чугунные и металлические ванны. Порошок просто наносится на влажную губку и обрабатывается им пятно или загрязненная поверхность. Оставлять соду на пятне не стоит, она не способна разъесть загрязнитель. Она обезжиривает, обладает легким дезинфицирующим действием и очищает от загрязнений механически.

Лимонная кислота

А пищевая лимонная кислота хорошо почистит именно акриловую ванну. Разведите в стакане очень теплой воды 1 столовую ложку средства и тщательно перемешайте, чтобы оно полностью растворилось. Эту жидкость можно использовать как спрей или наносить с помощью губки. В любом случае, при работе с кислотными средствами нужно защищать руки перчатками. Средство на основе лимонной кислоты можно оставлять действовать на пятне на 10-15 минут, особенно если речь идет о следах от жесткой воды. Затем его просто смывают теплой водой.

Смесь перекиси водорода и нашатырного спирта

С этим средством следует работать не только в перчатках, но и в респираторе, ведь нашатырный спирт может раздражать верхние дыхательные пути. А вот отбеливает такое средство все виды ванн. Просто смешайте 1 часть перекиси с 2 частями нашатырного спирта и нанесите эту жидкость на загрязненную поверхность. Оставлять эту жидкость действовать не стоит, лучше просто нанести ее повторно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить с помощью подручных средств унитаз со следами жесткой воды.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.