Как отчистить унитаз до блеска: три средства, которые мгновенно уберут налет

С жесткой водой, которая преимущественно течет из наших кранов, сохранить идеальную чистоту унитаза непросто – разнообразные соли оседают на его стенках некрасивыми потеками. Поэтому вопрос, как отчистить унитаз, возникает каждый раз, когда вы беретесь за уборку.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о способах легко избавиться от пятен и налета в чаше унитаза с помощью подручных средств.

Как эффективно очистить унитаз?

Независимо от средства, которое вы выберете, вам нужно будет эффективно им воспользоваться. Для этого в чаше сантехнического устройства не должно быть излишней воды.

Если ваш бачок хотя бы минимально протекает, придется перекрыть воду и слить все, что есть внутри. Если вы уверены в его надежности, этот шаг можно пропустить.

Протолкните воду из унитаза в трубу. Это можно сделать с помощью вантуза.

Дальше средство нужно будет нанести на всю внутреннюю поверхность чаши и оставить действовать. Фабричные средства – по инструкции, домашние – минимум на час.

После унитаз необходимо тщательно отчистить ершиком, открыть воду, если она была перекрыта, и несколько раз ополоснуть чашу.

Специалисты предостерегают от чистки унитаза с помощью жестких абразивных щеток, в том числе металлических. В царапинах, которые они оставляют, налет будет накапливаться еще быстрее. Вот поэтому для уборки в туалете нужно выбирать средства, которые сумеют растворить соли.

Уксус

Одним из самых эффективных средств, устраняющих накипь и известковый налет от жесткой воды, является уксус, точнее содержащаяся в нем уксусная кислота. Для чистки унитаза его рекомендуется смешивать с солью или содой. Возьмите 1 стакан белого или дистиллированного уксуса и нагрейте до 40 градусов. К теплой жидкости добавьте 1 чайную ложку соли или соды и полностью растворите ее. Для умеренно загрязненных поверхностей достаточно просто нанести средство и оставить действовать, в видимые пятна его лучше втереть с помощью губки. Чтобы избавиться от особо стойких загрязнений, уксусный очиститель можно оставить на всю ночь, закрыв унитаз крышкой.

Лимонная кислота

Еще одна кислота, хорошо действующая против извести. Ее можно использовать в качестве примочек. Растворите пакетик лимонной кислоты в стакане воды, смочите средством полоску туалетной бумаги и прикрепите ее к пятну. Через несколько часов потрите пятно ершиком и смойте воду.

Лимонную кислоту можно всыпать в чашу унитаза в сухом виде. Двух пакетиков будет достаточно. Еще 2 нужно добавить в воду в бачке. Через 3-4 часа прочистите унитаз ершиком, а затем сполосните подкисленной водой из бачка.

Кола

Популярный газированный напиток тоже содержит немало кислот, в частности фосфорную и лимонную, поэтому хозяйки давно используют его как чистящее средство. Готовить специальную жидкость из колы не надо, просто купите 2-литровую бутылку и вылейте ее в унитаз так, чтобы напиток полностью покрыл всю поверхность. Через 2-3 часа почистите чашу изнутри и ополосните, как обычно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о шести способах использовать уксус для чистоты в доме – от удаления накипи до мытья фруктов и овощей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!