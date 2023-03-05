Беспорядки на балконе и немытые окна: какие вещи в доме 'прославят' вас как плохую хозяйку

Некоторые люди приходят к вам домой, не как желанные гости, а как инспекция по чистоте и порядку. Часто такое случается с нелюбимыми родственниками. И тогда начинаются слухи и кривотолки за глаза, о плохой хозяйке и неряшливости. Самый простой и здоровый способ реагировать на такое – не обращать внимания. Но не всегда такое удается.

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Поэтому, если вы ожидаете такого тяжелого и неприятного визита, вы можете свериться со списком, который может выдать плохую хозяйку. OBOZREVATEL составил такой список. А дальше решайте сами, хотите ли вы напрягаться ради не слишком важных вам людей или собственное счастье для вас важнее.

Загроможденный балкон

Беспорядок на балконе токсичные гости заметят еще с улицы и уже на пороге будут стоять с кислыми лицами. Вас будут критиковать за то, что вы храните ненужные вещи и умножаете пыль. Можно поддаться этой манипуляции и огорчиться. А можно стоять на том, что вам решать – что хранить у вас дома, а что умножать.

Немытые окна

Да, грязное оконное стекло пропускает меньше солнечного света. И смотрится это довольно некрасиво. Но чтобы помыть окна, нужно выбрать свободный день и подгадать, чтобы погода была подходящая – если не солнечная, то хотя бы просто сухая и теплая. Конечно, можно даже нанять мойщика окон или купить соответствующего робота. Но более простой выход – приглашать гостей-ревизоров после плановой мойки окон. Так всем будет спокойнее.

Грязная посуда

Сколько раз вы давали себе обещание, стать более организованным человеком и начать мыть посуду сразу после еды, и каждый раз это заканчивается горой тарелок в мойке. Поверьте, так оно случается у большинства людей. Естественно, можно начать оправдываться, что вы человек занятой и не успели. Но лучше вежливо попросить помочь вам с мытьем, чтобы было быстрее. После этого токсичные гости подумают дважды, прежде чем прийти к вам без предупреждения.

Недостаточно вычищенная кухня

Аналогичную реакцию можно получить на недостаточно блестящую плиту, раковину с пятнами воды или жира, налет на кухонном фартуке и крошки на столе. Что ж, при малейшем недовольстве тут же беритесь убирать это все. И пока не закончите, никакого чая не подавайте. Потому что как же так – таким дорогим гостям и чай на неряшливой кухне.

Неубранный туалет

Популярная фраза "унитаз – лицо хозяйки" шокировала в юности едва ли не каждого человека. Где унитаз, а где ваше лицо. Там вроде бы немного другая совместимость должна быть. Но в туалете токсичный гость имеет возможность провести достаточно времени наедине, чтобы рассмотреть все в мелочах: что где стоит, где пыль собралась в швах плитки, где еще какие пятна и запахи. Затем это все могут предъявить вам, как обвинение в разгильдяйстве. Поэтому остается только посочувствовать тем, кто пришел без приглашения и не дал вам шанса подготовиться.

Беспорядок в шкафу

Наиболее токсичные из токсичных гостей умудрятся заглянуть и к вам в шкаф. Хотя на нем дверцы сделаны специально для того, чтобы кто попало не рассматривал его содержимое. Что ж, остается только надеяться, что кого попало так привалит вещами, которые оттуда на них выпадут, что они не сразу придут в себя, а потом не смогут вспомнить пережитый шок.

Впрочем, если у вас все же будет время и вдохновение для генеральной уборки, OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть кухонную мебель. Даже от сложных загрязнений.

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