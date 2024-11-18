Участница 'Холостяка 13' с инвалидностью ответила хейтерам, которых рассмешил ее диагноз: получила много оскорбительных комментариев

Участница шоу "Холостяк 13" Анастасия Анисимова ответила на хейт по поводу своего статуса человека с инвалидностью. Девушку возмутило, что многие считают инвалидностью только визуальные отклонения в теле человека, поэтому она решила подробнее рассказать об особенностях своей болезни.

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Во время третьего выпуска "Холостяка 13" на свидании с Александром "Тереном" Анисимова призналась, что борется с болезнью Аддисона, симптомом которой является дефицит гормона стресса – кортизола. Это сильно рассмешило пользователей сети, которые считали, что девушка не может нервничать. Однако в Instagram она расставила все точки на и.

"Для тех, кому действительно стало интересно, хочу объяснить все же, что такое болезнь Аддисона. Болезнь Аддисона также называют надпочечной недостаточностью, или "бронзовой болезнью", именно из-за изменения цвета кожи. Простыми словами, эта болезнь возникает, когда надпочечники не продуцируют гормон стресса "кортизол". И называют его гормоном стресса не потому, что от него стрессуют, а потому, что он защищает наш организм от стресса. Каждое утро мы просыпаемся благодаря этому гормону, ходим на работу, двигаемся, а также он контролирует наше психологическое состояние. И это лишь малая часть его функций", – объяснила она.

Девушка добавила, что это редкое заболевание можно заметить по облику человека, а именно из-за изменения цвета кожи. Она также объяснила, что без кортизола жить невозможно, поэтому приходится ежедневно употреблять лекарства.

"Без него (кортизола. – Ред.), к сожалению, жизнь человека невозможна, а дефицит этого гормона заметен сразу, потому что человек начинает таять на глазах. Поэтому никогда не нужно судить о здоровье человека только по его внешнему виду и обесценивать чужое горе. А я всем очень сильно советую почитать книги по биологии и анатомии, потому что знать свой организм – это очень важно", – написала участница шоу.

Настю Анисимову разозлило, что люди имеют искаженное понимание слова "инвалидность", и объяснила, что это не только люди с видимыми физическими недостатками. Она также добавила, что имеет вторую группу инвалидности.

"После выпуска этого эпизода, я получила много оскорбительных комментариев от людей, имеющих искривленное понимание слова "инвалидность". Инвалидность – это разная мера потери здоровья человека в связи с заболеванием, травмой или ее последствиями, или врожденными нарушениями. Многим стало смешно от того, что визуально здоровая девушка сказала, что имеет инвалидность 2 группы, хотя ни одна из болезней или физические недостатки не могут быть высмеяны или обесценены", – отметила девушка.

Ранее OBOZ.UA писал, что журналистка Эмма Антонюк, обычно не смотрящая "Холостяка" из-за патриархальных установок, похвалила 13 сезон шоу и смотрит его от начала до конца. Она назвала главную особенность, приковавшую ее внимание.

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