Чем отмыть копоть на кухонных шкафчиках: поверхности будут сиять

Несмотря на то, что на современных кухнях, где еду готовят на открытом огне, используется достаточно чистый газ, следы копоти со временем все же скапливаются на дне верхнего ряда кухонных шкафчиков. Вдобавок к этому там налипают частицы влаги и жира и к ним пристает пыль. И поверхность, которая, на первый взгляд, не должна собирать грязь вообще, со временем превращается в довольно печальное зрелище. Не меньше достается и самим фасадам вместе с ручками. Поэтому стоит знать, чем отчистить кухонную мебель от копоти и жира.

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OBOZREVATEL собрал основные советы, как справиться с этой проблемой. Общий совет в таком случае – проводить уборку регулярно. Еженедельный быстрый уход за шкафчиками будет значительно легче и эффективнее генеральной уборки раз в год.

Средство для мытья окон

Любой спрей для мытья окон на основе спирта отлично справится с задачей растворить характерные для кухни загрязнения. Использовать его можно примерно по той же схеме, что и для стекла – нанести, подождать несколько минут, пока он подействует, и протереть поверхность чистой губкой или тряпкой.

Раствор средства для посуды

Поскольку на грязных тарелках и кухонных шкафчиках загрязнения, по сути, одни и те же, чистящее средство для них тоже можно использовать аналогичное. Приготовьте жидкий раствор из средства для посуды и нанесите его пульверизатором на фасады. Потрите, чтобы стереть пятна и промойте чистой водой.

Паста на основе посуды

Если загрязнения оказались устойчивыми, жидкость для посуды можно усилить содой и горчичным порошком. Они послужат мягким абразивом, который механически удалит пятна. Чтобы изготовить средство, возьмите соду и горчичный порошок в пропорции 1:1 и разведите смесь жидкостью для посуды до пастообразного состояния. Нанесите небольшое количество средства на губку и потрите стойкой пятно. Средство нужно использовать экономно, чтобы его было проще смыть. При необходимости оставьте пасту действовать на 15-20 минут.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем натереть плиту, чтобы к ней не приставал жир и другие загрязнения.

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