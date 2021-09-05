Маски из риса и крем от солнца круглый год: 7 главных бьюти-правил кореянок

В Украине давно пользуются популярностью корейские маски, патчи и другие средства красоты, но некоторые секреты самих кореянок все еще остаются нераскрытыми.

Ведь их кожа всегда белоснежная, ровная и сияющая, а морщины появляются уже в глубокой старости. OBOZREVATEL разобрался в ежедневной бьюти-рутине жительниц Кореи и собрать основные правила ухода за лицом.

1. Делать маски из риса

Белизна кожи у кореянок считается признаком высокого происхождения. Ведь в старину девушки из бедных семей были вынуждены работать под палящим солнцем, и их кожа неизбежно темнела.

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От загара старались всячески избавиться – в ход шли все подручные средства. Так появилась маска из риса и масла, которую кореянки до сих пор наносят не только на лицо, но и на тело.

2. Пользоваться гидрофильным маслом вместо мицеллярной воды

Очищающие масла не зря получили свое название: с их помощью можно удалить даже глубокие загрязнения пор, с которыми не справляется знакомая всем мицеллярная вода. Чтобы был эффект, использовать его нужно минимум дважды в неделю.

3. Использовать тонеры для лица

Поклонницы дорам могли заметить в любимых сериалах лайфхак: порой корейские девушки используют обычные хлопковые диски вместо полноценных тканевых масок.

Это действительно работает. Попробуйте пропитать ватные диски своим любимым профессиональным уходовым средством, например, увлажняющим тоником, и полежать с ними 10 минут.

4. Умываться рисовой водой

Изобретательные азиатки придумали способ, позволяющий использовать в косметических целях даже воду, которая остается после очистки риса. Этому рецепту много лет.

Мутная рисовая вода напитывает кожу полезными элементами, омолаживает и повышает ее устойчивость к солнечным ожогам.

5. Носить с собой солнцезащитный крем и бутылочку с термальной водой

В сумочке кореянки всегда есть солнцезащитный крем и бутылочка с термальной водой. Кремом для защиты от солнца корейские девушки и парни начинают пользоваться с детства, а термальную воду добавляют в уход позже.

Первое средство помогает сохранять желанную белизну кожи, а второе – увлажняет и закрепляет макияж.

6. Максимально увлажнять кожу

Увлажнение – вот что препятствует появлению маленьких морщинок. Спреи, тканевые маски и любые увлажняющие средства – must have для кореянок.

Многие корейские марки добавляют в кремы и праймеры экстракт жемчуга, который сглаживает несовершенства, делая кожу сияющий.

Тем, у кого сухая кожа, стоит попробовать смешать сыворотку для лица с тональным кремом.

7. Ухаживать за кожей вокруг глаз

Ухаживая за лицом, кореянки уделяют особое внимание нежной и тонкой коже вокруг глаз. Они никогда не растирают крем пальцами, а лишь похлопывают по нежной коже.

Давить и растягивать области вокруг глаз нельзя, иначе появятся морщины.

Крем для век могут заменить гидрогелевые патчи. Они снимают усталость, отечность и устраняют темные круги под глазами, способствуют улучшению кровообращения.

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