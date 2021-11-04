Ушная сера вместо помады и мышиный помет в волосах: 5 жутких рецептов красоты из прошлого

С древних времен женщины пытались ухаживать за своим внешним видом. В наше время делать это стало гораздо легче, поскольку на полках супермаркетов и в салонах красоты всегда найдутся самые разнообразные средства для гигиены и ухода за собой.

Но всего 200-300 лет назад люди вынуждены были пользоваться отвратительными и порой опасными способами, чтобы быть красивыми. OBOZREVATEL собрал 5 секретов красоты из прошлого, которые заставят содрогнуться.

Стандарты красоты начала XIX века заставляли девушек с юного возраста калечить себя неудобной обувью, чтобы ножки не росли больше стандартного маленького размера.

Представительницы знати выбирали для себя пару очень тесных балеток из тоненького материала, распадавшегося через несколько дней после интенсивной ходьбы. Идеальным считался тот размер, в который дама едва смогла запихнуть ножку.

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Как для женщин, так и для мужчин густая шевелюра была признаком здоровья и статуса. Если на голове появлялись залысины, их нужно было смазать медвежьим жиром, а затем растереть смазанное место до красноты.

Если этот способ не помогал, в ход шли лук, мед и мышиный помет.

Считалось, что симпатичная девушка должна иметь мягкие и гладкие губки "бантиком". Чтобы избежать трещин и сухости, женщины натирали губы ушной серой с медом.

Другой рецепт включал не менее приятные ингредиенты: свиное сало, пчелиный воск и лимонное масло.

Все представительницы прекрасного пола мечтали об идеально ровном овале лица. Иногда, когда лоб начинал зарастать, они выдергивали по одному волоску до тех пор, пока не достигали удовлетворительного результата.

По канонам нос должен был делить лицо ровно пополам, а лоб быть белым, гладким и открытым.

Женские руки были олицетворением грации и нежности, поэтому их держали в перчатках, защищая от внешних факторов. Чтобы ладони оставались мягкими на протяжении всего дня, аксессуар пропитывали отваром из хрена и натирали пахтой.

Ногти должны были быть отполированы до блеска и аккуратно подстрижены.

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