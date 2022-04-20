Тимошенко вернула фирменную прическу и кардинально сменила имидж. Фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, образ которой у многих ассоциируется с густой белоснежной косой, заплетенной вокруг головы, с начала полномасштабной войны в Украине вернулась к фирменной прическе. Кроме того, политик поменяла стиль одежды: на смену ярким приталенным платьям под высокий каблук пришли более хмурые образы.

Снимки после преображения Юлия Владимировна разместила на личной странице в Instagram. На фото также можно заметить, что политик изменила оттенок волос – они стали темнее.

Последние годы белокурая политическая деятельница появлялась на публике в сдержанных, но вместе с тем эффектных нарядах. Депутат отдавала предпочтение платьям и юбкам приталенного фасона, которые сочетала с туфлями или ботинками на высоком каблуке. Тимошенко выбирала благородные оттенки для своих образов: молочный, бардовый, сапфировый, а также оставалась верна классике, сочетая черный с белым.

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На последних фото, которые бывшая премьер-министр Украины публиковала в соцсетях, видно, что теперь все ее образы собраны из довольно мрачной палитры. Юлия Владимировна носит черные гольфы с брюками такого же цвета, серые и темно-коричневые платья.

Раньше, как можно заметить, особое внимание политик уделяла прическе. Она выбирала для работы и публичных встреч романтические локоны, сдержанные хвостики и низкие пучки. Также Тимошенко могла появится в Верховной Раде с распущенными волосами.

Кроме того, депутат регулярно меняла аксессуары. Любила носить заметные сережки и украшения на шее. Несменным атрибутом в последнее время стали очки с черной или позолоченной оправой.

Сейчас Юлия Владимировна вернулась к легендарной косе, которая стала заметно темнее, сняла очки и убрала любые детали.

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