Заметно похудела и осунулась. Как изменилась Елена Зеленская после начала войны

Как и все украинцы, жена Владимира Зеленского тяжело переживает войну, развязанную Россией в Украине. Это можно заметить из фотографий, которые Елена Зеленская сделала до и после жестокого вторжения русских солдат.

За более чем 55 дней геноцида украинского народа первая леди похудела и осунулась, ведь переживает боль каждого гражданина и все время общается с пострадавшими. OBOZREVATEL решил сравнить фото Елены Заленской до и после начала войны. Свежими кадрами поделился чешский еженедельник Respekt (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего за несколько дней до полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину супруга президента Украины призывала граждан не беспокоиться и демонстрировала пример самоконтроля.

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В частности, 22 февраля она опубликовала съемки в кулинарном шоу, где рассказывала о своем питании. Первая леди, как и часто до того, предстала перед камерой с ярким макияжем губ, распущенными волосами и лучистой улыбкой.

Еще за несколько дней до войны она выкладывала семейные фото с мужем, где влюбленные счастливо смеялись к объективу. Елена Зеленская обычно выбирала для выходов в свет и фотосессий стильный женственный наряд, внушавший позитив.

На фотографиях, сделанных после начала войны, можно заметить, что волнения за мужа и детей отразились на ее внешнем виде. Сейчас первая леди не слишком ярко красится и почти не демонстрирует свои волосы, ограничиваясь сдержанными прическами.

На ее внутренние переживания также указывают упавшие щеки и синяки под глазами. Уставший взгляд публичного лица потерял блеск, ведь ее семье и всем украинцам ежедневно угрожает опасность.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Владимир Зеленский выглядел за день до войны и как его внешность изменилась после резни в Буче. Один снимок смог передать всё горе президента.