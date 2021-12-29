Стрижка 'осьминог'. Как выглядит и кому подходит одна из самых популярных причесок 2022 года

В 2022 году приготовьтесь к смелым и необычным прическам. По все видимости, стилистам надоели однотипные каре и "каскады", потому они решили разнообразить свою работу стрижкой под названием "осьминог". В Японии и Корее ее уже сделала чуть ли не каждая вторая женщина, а украинские модницы пока только присматриваются к трендовому образу.

"Осьминог" – это свежий взгляд на многослойные прически, где на макушке волосы делают короче для дополнительного объема, а более тонкие и длинные пряди слоями спадают вниз. OBOZREVATEL решил разобраться, кому подходит такая стрижка и стоит ли менять ради нее свой привычный имидж.

Девушки, у которых волосы выше плеч, к сожалению или к счастью, рассматривать такую прическу не могут. Для нижнего слоя нужно иметь достаточно длины. Верхние пряди "осьминога" должны быть мягкими и закругленной формы, а вот по бокам и сзади локоны необходимо сделать острыми и редкими.

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Кому подходит трендовая стрижка

Если вам вечно не хватает объема, то "осьминог" с легкостью решит эту проблему, поскольку короткие волосы на макушке делают прическу пышной, а волосы кажутся визуально гуще. Стоит учитывать, что такая стрижка требует ежедневной укладки и регулярного ухода: кто-то может выравнивать волосы с помощью стайлера, а кому-то по душе "бунтарская" версия с растрепанными локонами.

Во время сушки волос феном, следует использовать круглую насадку – так будет легче придавать им нужную форму.

Что касается текстуры волос, то стрижка "осьминог" лучше всего подходит тем, у кого прямые или волнистые локоны. Обладательницам пышных кудряшек рекомендуется воздержаться от смены имиджа.

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