Блогер показала лайфхак для завивки кудрей с помощью расчески. Вирусное видео

TikTok-блогер Изабелла Кейт показала легкий способ завивки волос без специальных щипцов. Чтобы сформировать завитки, ей понадобилась пенка для укладки, расческа и фен с дифузором.

Видео, которое девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте isabellakatee, набрало более 26 млн просмотров. Однако этот метод работает только для определенных типов волос (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кейт сняла на камеру, как оборачивает влажную прядь волос вокруг конца расчески и оставляет на несколько секунд, прежде чем распустить и получить красивый завиток.

В другом видео блогер более подробно рассказала о своем лайфхаке. Она пояснила, что сперва наносит на мокрые волосы мусс и спрей с термозащитой.

Видео дня

"Я делаю эти процедуры, а затем оставляю волосы так, чтобы они были примерно на 80% влажными и на 20% сухими. Затем я обычно разделяю волосы на части и завиваю каждый слой отдельно", – рассказала Кейт.

"Как только все закручено, я беру фен с диффузором на конце и сушу волосы. Вот и все!" – добавила девушка.

Многие комментаторы поблагодарили блогера за совет и заявили, что она сделала "революцию" в укладке волос. "Боже, это гениально! Намного проще, чем со щипцами", – написала одна из пользовательниц социальной сети.

Некоторые, впрочем, отметили, что такой способ занимает много времени, если шевелюра густая, и подойдет не всем.

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