Состарят на 10 лет! Четыре ошибки в макияже, которых нельзя допускать после 40. Фото

У макияжа нет "срока годности", но невозможно игнорировать, что с возрастом он должен меняться. Те мейкап-приемы и косметические средства, которые подчеркивали юную красоту, могут испортить внешний вид женщин, которым уже за 40, "добавив" им еще 10 лет.

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Чтобы не допустить ошибок, нужно знать, какие манипуляции подчеркнут возрастные изменения на лице. OBOZREVATEL решил рассказать о 4 табу в мейкапе зрелых красавиц (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Искусственные или накладные ресницы

С годами веки медленно опускаются, что само по себе выдает почтенный возраст. Под натиском искусственных или накладных ресниц глаза будут выглядеть меньше, а взгляд – усталым. Лучше избегать густых и длинных, но искусственных, ресниц и научиться красиво подчеркивать свои.

Темная помада

Ни для кого не секрет, что темные оттенки помад визуально делают уста тоньше. Сочные губы – признак молодости, поэтому дамам после 40 стоит освоить макияж, с которым губы будут выглядеть пухлее. Заменить темно-вишневый и бордовый цвета можно яркими, ягодными оттенками или обычными блесками.

Блестки и тени цвета металлик

Яркие эксперименты наиболее уместно смотрятся на девушках, которым не нужно скрывать недостатки. Женщинам после 40 будет трудно повторить модный "металлический" макияж или украсить глаза блестками, ведь на их коже он будет хуже держаться и подчеркивать морщинки.

Красные тени

Каким бы ни был модным макияж глаз с красными тенями, следует четко понимать, что красный цвет подчеркнет все вены, покраснения и неровности на коже. К тому же, неправильное нанесение такого яркого оттенка может визуально сделать глаза раздраженными и уставшими, что только прибавит лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о принтах одежды, которые могут "состарить" на 10 лет. От них стоит отказаться не только зрелым дамам, но и юным красавицам.

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