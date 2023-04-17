Забудьте о них! Названы принты одежды, способные состарить на 10 лет. Фото

Создание стильного образа – сложная и многогранная наука. Нужно не только разбираться в трендах и антитрендах, уметь сочетать между собой разные фактуры и цвета, но и знать то, как влияет на наш внешний вид тот или иной принт. Не секрет, что правильно подобранная расцветка способна вытянуть силуэт, подчеркнув все достоинства фигуры, а неправильная – наоборот, может зрительно увеличить ваши объемы или повлиять на тусклость лица. Но и это еще не все! Некоторые принты могут вас состарить минимум на 10 лет. А кому хочется выглядеть старше своих лет?

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Именно поэтому OBOZREVATEL предлагает разобраться, одежду с какими рисунками лучше избегать, если хотите выглядеть свежо и молодо. Также расскажем, чем лучше заменить такие принты.

Крупные цветы

Если вам кажется, что платье или рубашка с изображением крупных цветов придает вашему образу женственности и нежности, то вы ошибаетесь. Все, что может "придать" такой принт – это лишние кило и года. Более того, крупные цветы на одежде считаются признаком дурного тона и никак не ассоциируются со стильным трендовым луком. Если же вам хочется оставить цветы в своем гардеробе, то выбирайте мелкие узоры, но не перегружайте свой аутфит деталями – позаботьтесь о наличии свободного пространства на одежде.

Животные принты

В этом году многие украинцы вернулись к леопардовому принту, когда организовали флешмоб в честь передачи немецких танков Украине. Однако носить такой в повседневной жизни уже немодно. Если анималистичный принт нанесен на одежду из некачественной ткани или дополнен надписями и другими элементами, то есть большой риск выглядеть вульгарно и безвкусно. Однако есть ряд правил, соблюдение которых позволит вам иногда надевать леопард: избегайте откровенных силуэтов, декольте и тому подобное, а также используйте этот принт дозированно.

Черно-белый горох

Многим уже известно, что крупный горох – совершенно неудачный выбор расцветки, который способен сделать даже самую стройную красотку визуально крупнее. Однако не все знают, что такой черно-белый принт еще подчеркивает все морщинки на лице (даже если они незначительные), неровный тон кожи, темные круги под глазами, а также отечность. Впрочем, носить мелкий горошек можно. Однако от черного цвета все же лучше отказаться. Вместо него присмотритесь к пастельным тонам, которые добавят лицу заметного сияния.

"Турецкий огурец"

Принт пейсли считается культовым. Его также знают под именами "турецкий огурец" или "слезы Аллаха". Но каким бы культовым он не был, все подобные этнические мотивы выглядят ныне нестильно, а к тому же могут сделать вас визуально старше. Очень часто девушки носят пейсли-косынки, платки и шарфы, но лучше выбирайте однотонные аксессуары.

Инфантильные принты

Ничто так не старит, как одежда не по возрасту. Футболки с принцессами и Микки Маусами, блузы с бантиками и свитера с мишками однозначно стоит оставить в прошлом. Если такие имеются в вашем шкафу, то передарите младшей сестре, отдайте дочке или кому-то другому, чей возраст не превышает 12 лет. Вместо этого носите одежду с абстрактными и геометрическими узорами, которые будут выглядеть статусно, элегантно и интересно.

Ранее OBOZREVATEL писал о вещах на весну, которые старят всех женщин после 40 лет. Такая одежда утяжеляет силуэт, укорачивает рост и прибавляет десяток лет.

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