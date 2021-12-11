Сколько стоит и когда перестанет болеть: хирург ответил на самые популярные вопросы о пластических операциях. Интервью

Сегодня пластическая хирургия гораздо доступнее и качественнее, чем раньше. Желающих улучшить внешность становится все больше. И обычно у пациентов перед операцией возникают десятки вопросов, которые они стесняются задать врачу.

OBOZREVATEL пообщался с известным украинским пластическим хирургом и Заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером, чтобы осветить наиболее распространенные из них.

Самая популярная операция в Украине – увеличение груди. Дмитрий рассказывает, что она проводится двумя способами: либо вставляются силиконовые импланты, либо используется жировая ткань из других частей тела, так называемый липофилинг груди.

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– Кому нельзя делать маммопластику, какие есть противопоказания?

– Возраст до 18 лет. Это обусловлено тем, что до этого времени молочные железы еще формируются, и вмешательство в них может спровоцировать негативные последствия. Также противопоказанием является беременность и лактация – вмешательство в молочные железы можно осуществлять, если после грудного вскармливания прошло не менее 6 месяцев. А вот для будущего вынашивания и кормления грудью маммопластика – не помеха.

– Сколько времени занимает операция по увеличению груди, а сколько – длится процесс обновления?

– Если операция проходит в обычном режиме, то в среднем она длится от 30 до 45 мин. После этого пациентка еще сутки находится в стационаре под наблюдением врачей. Процесс восстановления занимает от 10 дней до 2 месяцев.

– Сколько будет болеть грудь и как сильно?

– Все зависит от индивидуальных особенностей пациентки, ее болевого порога и настроя. Как показывает практика, уже через 2 недели болевые ощущения исчезают, женщина свыкается со своим новым бюстом и наслаждается внешним видом.

– Потеряет ли грудь чувствительность?

– Да, это один из возможных побочных эффектов после маммопластики –снижение чувствительности ареолы и сосков в течение 2 месяцев после операции. Но после этого срока, наоборот, чувствительность может увеличиваться. Впоследствии все приходит в норму.

– Почему болит спина после операции на груди?

– Любое хирургическое вмешательство может спровоцировать незначительный дискомфорт в других частях тела даже если кажется, что они вообще не связаны. Боли в спине могут наблюдаться несколько недель после маммопластики – это, как правило, исчезает само по себе. Если болевые ощущения сильны и долго не проходят, нужно обязательно обратиться к врачу.

– Когда грудь/нос/подбородок и т.д. приобретают желаемую форму после пластики?

– Скорость исчезновения отеков и кровоподтеков после операции зависит от нескольких факторов: возраста пациентки, способности кожи и тканей к регенерации, общего состояния организма. Как правило, процесс заживления длится от 10 дней до месяца.

– А часто ли у вас делают пластические операции мужчины?

– Кстати, феминитив "пациентки" я употребляю сознательно, поскольку большинство наших клиенток – это именно женщины. Однако в последнее время увеличилось количество запросов на пластическую хирургию от мужчин. Чаще их интересует ринопластика – исправление носа после травм, устранение деформаций и т.д.

– Сколько сейчас стоит увеличение груди, ринопластики и блефопластика?

– Как и любая услуга, с ростом популярности пластическая хирургия становится более доступной. Если раньше услугами реконструктивных хирургов могли пользоваться только очень богатые люди – например, бизнесмены или артисты, то теперь наш усредненный пациент– это менеджер среднего звена.

Если говорить о нашей клинике, то цена липосакции на животе, например – от 500 евро, блефаропластика – от 1800 евро, реконструкция груди – от 5000 евро. Стоимость таких операций за границей в разы больше, поэтому медицинский туризм становится в нашей стране таким популярным. Делать грудь, носы и животы к нам едут со всего мира, поскольку качеством мы не уступаем зарубежным коллегам, а стоимость операций значительно ниже.

– У вас есть постоянные клиентки, которые делают операции одна за другой?

– Есть люди, которые в погоне за модой начинают делать одну операцию за другой и становятся теми, кого в светской хронике называют "фриками". Случаи, когда человеку нужно сразу несколько пластических операций или есть необходимость часто их повторять – крайне редки и касаются проблем со здоровьем, а не необходимости улучшить внешность.

Поэтому первое, с чего начинается визит пациента – это собеседование, на котором врач понимает – или человеку действительно мешает жить какой-то недостаток или он пришел к хирургу под влиянием каких-то кумиров, или не совсем понимает, зачем это ему. Хирург должен убедиться: решение пациент принял взвешенно, добровольно, без давления или принуждения. Если мы видим, что это не так, или психическое состояние пациента нестабильно, мы его оперировать не будем.

– В какой пластической операции хирург может отказать?

– Отказываем в операции людям с прямыми противопоказаниями: инфекционными, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

– Чего больше всего боятся женщины, идущие на пластику ?

– Кто-то боится самого ощущения беспомощности или потери контроля, особенно, если операция происходит под общим наркозом. Если речь идет о местной анестезии, пациентки опасаются, что она не подействует или ее действие закончится быстрее, чем пройдет операция, и будет больно. Но самый большой страх – результаты будут не такими, как ожидалось.

Все возможные риски проявляются в процессе подготовки и возможность осложнений –минимальная.

– Что вы делаете, если клиенту не нравится полученный результат?

– Перед операцией мы подписываем контракт, где четко указываем, какой результат должен получить пациент. Иногда бывает, что пациенты (особенно женщины) сразу после операции видят грудь, подбородок или живот, который, конечно, сразу с операционного стола выглядит не очень эстетично, и впадают в панику. Но, как правило, после полного восстановления результат наших пациентов удовлетворяет.

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