Секреты вечной молодости: 5 самых популярных бьюти-процедур среди кореянок
В Южной Корее многие женщины тщательно ухаживают за кожей лица, используя особые косметические средства и методики. Кроме того, кореянки не пренебрегают инъекциями, которые при правильном подборе и применении разглаживают морщины, заполняют объем, подчеркивают контур и борются с другими проблемами.
Издание Vogue UA рассказало о пяти самых популярных салонных процедурах для кожи среди кореянок. Они набирают широкую популярность и в других странах.
Ботокс
В Южной Корее эту процедуру делают иначе, чем в США – более "тонко" и деликатно.
Так, корейский ботокс может использоваться не только для разглаживания морщин. Если препарат вводить не в мышцы, а непосредственно под кожу, можно добиться гладкой и сияющей поверхности.
Еще один излюбленный кореянками ботокс делается по линии подбородка. Он расслабляет и сокращает жевательные мышцы, что визуально суживает линию подбородка и придает ему более острые очертания.
Лифтинг
Еще недавно Сеул считался меккой пластической хирургии, так как многие женщины готовы были лечь под нож, чтобы выглядеть подтянуто и свежо. Теперь, как отметил доктор Хюнджин Ким из клиники Beauty & Young, кореянки массово выбирают менее радикальные методы и процедуры, которые не изменяют, а лишь корректируют и улучшают внешний вид.
Лифтинг Inmode является одной из самых популярных процедур в Корее и в клинике Beauty & Young в частности. Суть этого метода – в "плавлении" специальным препаратом жировых клеток.
Это происходит при помощи высокочастотных лазерных волн, из-за которых нагревается кожа и стимулируется выработка коллагена и эластина, обеспечивая лифтинг-эффект.
Филлеры
Филлеры в корейских салонах красоты и клиниках представлены самые разные и могут удовлетворить практически все запросы клиенток.
Особенно среди молодых женщин востребованы филлеры для лба и носа, которые создают более утонченные черты лица и скульптурируют объемы, рассказал доктор Ким.
Кроме того, кореянки не избегают филлеров в области глаз, которые помогают им визуально увеличить разрез. Филлеры в нижней части лица применяются, чтобы "укоротить" подбородок.
Бустеры для кожи
Такая процедура часто делается перед важными событиями – кореянки могут пойти к дерматологу даже перед собеседованием.
Бустеры насыщают кожу коллагеном, гиалуроновой кислотой, есть препараты даже с ДНК лосося. Они богаты витаминами, что способствует свежему внешнему виду.
Лазерное тонирование
Разработанное в Корее лазерное тонирование есть в большинстве местных салонов красоты. При этом используется энергия низкой плотности, чтобы снизить риск осложнений ( к примеру, обесцвечивание кожи).
Такая процедура улучшает тон лица. Ее рекомендуют людям с гиперпигментацией, меланодермией, акне и пятнами.
Обычно кореянки делают по 10 сеансов лазерного тонирования в неделю, а через некоторое время процедуру можно повторить.
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