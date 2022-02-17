Пять классических причесок, которые никогда не выйдут из моды и подходят почти всем

Вне зависимости от того, что диктуют модные тенденции стрижек и укладок, есть классические прически, которые никогда не выйдут из моды. Среди них, стрижка-пикси, боб, пушистая челка и другие.

Такие варианты подходят практически всем, так что если девушка мечтает выглядеть стильно вне времени, можно смело выбирать любую из пятерки. Как отмечает Who What Wear, такие стрижки носят множество знаменитостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пикси-стрижка

Смелая и дерзкая, но в то же время нежная и романтичная укладка действительно невозможно привязать к определенной эпохе или времени. Этот вариант смотрится всегда стильно и шикарно.

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Такую прическу носили актрисы Зои Кравиц, Эмилия Кларк, Кара Делевинь и другие.

Боб

Одна из самых классических причесок, которая выглядит всегда элегантно и просто. Конечно, за ней требуется внимательный уход, например, подстригать волосы каждые четыре-шесть недель, но с такой укладкой девушка в любое время будет выглядеть ухоженно.

Ее носили журналист Анна Винтур, телезвезда Ким Кардашьян и другие.

Пушистая челка

Секрет идеальной прически – выбрать пряди, которые выглядят так, как будто девушка только что проснулись. Несмотря на то, что челке требуется постоянная укладка, она всегда выглядит красиво и естественно.

Такой вариант носили актрисы Элизабет Олсен, Зендая, Эмма Стоун и другие.

Волнистые локоны

Такая стрижка более практична, поскольку требует меньшего ухода. В основном, представляет собой стрижку одной длины, которая находится на уровне плеч.

Актрисы Марго Робби, Керри Вашингтон и Мила Кунис – яркий пример того, как можно сделать красивую прическу.

Длинные волосы и многослойность

Последний вариант придется по душе многим обладательницам длинных волос. Пряди одной длины с пробором посередине, как правило, выглядят немного в стиле 90-х, однако добавление другой длины в микс создает объем и текстуру стилю.

Такую прическу любят носить актриса Дженнифер Энистон, певица Бейонсе, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Эмили Ратаковски.

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