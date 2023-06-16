Превращают лицо в маску и сильно старят: ошибки в макияже, которые допускают даже звезды. Фото

Макияж может как украсить леди, так и испортить внешний вид даже самых красивых женщин. Правильно подобранный и выполненный мейкап может помочь подчеркнуть глаза, губы и черты лица, а неаккуратная техника прибавит года и будет комично выглядеть.

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Некоторые фатальные ошибки допускают даже звезды, к которым приковано внимание папарацци. OBOZREVATEL решил показать, как неудачный макияж выглядит вблизи (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Кайли Дженнер

Американская миллиардерша имеет свой бизнес, связанный с косметикой, так что увидеть ее без макияжа можно редко. Звезда не пропускает ни один шаг и использует максимум косметических средств, что приводит к тому, что в 25 лет она выглядит гораздо старше.

Белла Хадид

Известная модель является поклонницей яркого макияжа – длинные стрелки, темные ресницы, выразительные брови и контуринг губ. В свои 25 лет она, как и Кайли Дженнер, смотрятся на все тридцать.

Милли Бобби Браун

Совсем юная 18-летняя киноактриса может похвастаться стойким, многослойным и профессиональным макияжем на красных дорожках. Впрочем, молодая кожа без морщин и с естественным румянцем не нуждается в слоях тонального средства и выразительном макияже на глазах.

Адриана Лима

41-летняя модель обожает выходить на публику с густыми и темными ресницами, которые дополняет тенями. Однако такой макияж тяготит ее взгляд, прибавляя лишние годы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти ошибках в макияже, которые сильно старят и подчеркивают недостатки. Каких приемов мейкапа следует избегать, читайте по ссылке.

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