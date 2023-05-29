Добавят 15 лет! Пять ошибок в макияже, которые сильно старят и подчеркивают недостатки

Неправильно нанесенный макияж может только испортить внешний вид, подчеркнуть недостатки и даже прибавить лишние годы. Основной ошибкой визажисты считают слишком плотный, тяжелый мейкап – переизбыток декоративной косметики окружающие обязательно заметят, особенно на возрастной коже.

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OBOZREVATEL решил разобраться, какие ошибки в макияже старят. Этих приемов (и привычек) стоит избегать, если вы хотите улучшить, а не ухудшить ситуацию.

1. Макияж без предварительного увлажнения кожи

Увлажнение и питание обязательны даже для жирной кожи лица, главное – подобрать сыворотки, кремы и прочие средства, которые будут подходить именно вам. Нанесение тона на неподготовленную кожу может подчеркнуть шелушения, сухость, морщинки, поры. Не стоит пренебрегать и косметикой ночного действия – она позволит коже с утра выглядеть сияющей и более упругой.

2. Плотный слой тонального крема и плохая растушевка

Слишком много тональника не поможет скрыть недостатки, а сделает только хуже. Особенно нелепо будет выглядеть "маска" на лице, если цвет тона подобран неправильно, а границы резко обрываются без растушевки. Визажисты рекомендуют наносить немного тона и на шею, чтобы переход был плавным.

3. Большие пятна консилера

Консилер имеет более плотную текстуру, чем тональный крем, и более светлый оттенок. Сейчас использование консилера для легкого контуринга, эффекта подтяжки лица на пике трендов, однако слишком много этого продукта, особенно под глазами – "табу" в бьюти-сфере. Не нужно, чтобы на лице появлялись заметные светлые пятна, кроме того, консилер может забиться в складки и мелкие морщинки и сделать их более заметными.

4. Тушь в несколько слоев с комочками

Профессиональные визажисты не рекомендуют наносить на ресницы слишком много туши. Если ваша тушь стала осыпаться, собираться в комки или склеивать ресницы, пора ее заменить. Залог омолаживающего макияжа – это натуральность и незаметность.

5. Перебор с хайлайтером и пудрой

Хайлайтер добавляет лицу красивого сияния и ухоженности, а пудра закрепляет макияж и убирает лишний блеск. Однако хайлайтер визажисты рекомендуют наносить исключительно на ровные участки кожи. Лишний блеск коварно создаст акцент на морщинах и других несовершенствах лица. Пудра в большом количестве сделает лицо безжизненным, с эффектом пергамента, а при искусственном освещении некоторые ее виды могут неожиданно "засветиться", как у Анджелины Джоли на премьере фильма "Обычное сердце" в Нью-Йорке в 2014 году.

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