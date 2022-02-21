От змеи до флага Франции: наиболее оригинальные кольца для помолвки королевских лиц

Принцессам и королевам перед замужеством дарят кольца, имеющие особый смысл. Они по дизайну выделяются среди других драгоценностей в коллекциях этих леди.

Некоторые украшения запомнились людям из-за своей печальной истории, как, например, тиара Спенсеров, одного из крупнейших британских аристократических родов. Эта корона якобы приносит несчастье своим обладательницам. А некоторые украшения незабываемые из-за своей концепции. Предлагаем ознакомиться с наиболее оригинальными кольцами для помолвки членов королевских семей.

Кольцо в виде змеи

Кольцо для помолвки Виктории, королевы Великобритании, имеет тематику змеи. Этот дизайн может показаться несколько смелым для консервативной эпохи того времени. Принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, любимый королевы, не мог сделать предложение из-за разницы в титулах. Поэтому Виктория сама предложила ему узаконить отношения.

Видео дня

Принц от счастья решил в 1840 году подарить невесте на свадьбу кольцо, дизайн которого разработал самостоятельно. Драгоценность в форме змеи было изготовлено из желтого золота и украшено рубинами, алмазами, бриллиантами и изумрудами. Такое украшение символизировало вечную любовь. Его королева носила как при жизни, так и была похоронена с ним.

Кольцо "Ты и я"

Королева Дании Маргрете II до сих пор, в свои 81, носит кольцо для помолвки, которое в 1967 году получила от своего будущего мужа принца Хенрика. Это украшение из желтого золота называется "Toi et moi" (из французского языка – ты и я) и украшено двумя большими бриллиантами, символизирующими любовь пары.

Кольцо с розовым сапфиром

В 2018 году принцесса Йоркская Евгения обручилась с английским бизнесменом Джеком Бруксбенком. Мужчина для предложения выбрал кольцо из валлийского золота с уникальным сапфиром (не классического синего, а розового цвета), который украшают бриллианты. Интересно то, что этот камень считается редким и одним из самых дорогих в мире. Его название – сапфир падпараджа, что на санскрите означает "цветок".

Кольцо с датским флагом

Кронпринцесса Дании Мэри носит обручальное кольцо с изображением датского флага. Его подарил этой леди будущий муж – Фредерик, наследный принц Дании. Украшение имеет два рубина и бриллиант по центру, напоминающий флаг Дании. Со временем к кольцу были добавлены еще два бриллианта, чтобы усилить сходство. Еще одна из трактовок – пять камней символизируют мужчину Мэри и их четырех детей.

Кольцо с флагом Франции

Ее Королевское Высочество Мари, принцесса Датская и графиня Монпеза, носит уникальное ювелирное украшение. Кольцо для помолвки с флагом Франции ей подарил Иоаким, принц Датский из династии Глюксбургов, граф Монпеза. Эта драгоценность сделана из золота и украшена рубином, бриллиантом и сапфиром синего цвета. Дизайн кольца напоминает флаг Франции. И это не просто так. Ведь Мари родом из этой страны. Кроме того, отец Иоакима тоже был французом.

Ранее OBOZREVATEL писал: