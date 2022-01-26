5 самых дорогих драгоценностей Елизаветы II. Как они выглядят и кто из королевской семьи их носил

Королева Великобритании Елизавета II за годы правления собрала большую коллекцию роскошных драгоценностей и тиар. Поскольку украшения не застрахованы, вполне вероятно, что они никогда не оценивались. Однако эксперты предполагают, что полная стоимость всех диадем, ожерелий, серег и браслетов составляет 2,9 миллиарда фунтов стерлингов (около 115 млрд гривен).

Старший консультант по индивидуальным заказам в компании 77 Diamonds дала оценку ювелирным изделиям правительницы и рассказала изданию Еxpress о пяти самых дорогих украшениях монарха. Тиары из коллекции Ее Величества надевали на венчание Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Беатрис и другие, а браслеты и ожерелья становились бесценными подарками для членов королевской семьи.

Тиара Queen's Oriental Circlet – 6 миллионов фунтов стерлингов (более 230 млн гривен)

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Украшение было разработано еще для королевы Виктории принцем Альбертом в 1853 году. Первоначальная корона была украшена примерно 2600 бриллиантами и опалами в центре цветка лотоса. Из-за того, что опал ассоциировался с невезением и несчастьем, королева Александра в 1901-м решила заменить камни на бирманские красные рубины. Так изделие выглядит по сей день. Елизавета ІІ называет его "бабушкиной тиарой".

Тиара королевы Марии с бахромой – 5 миллионов фунтов стерлингов (около 192 млн гривен)

Это особенное украшение для Елизаветы II, поскольку именно в нем она выходила замуж за принца Филиппа в 1947 году. Известно, что тиара сломалась утром в день свадьбы и была доставлена ​​в ювелирную мастерскую, где ее отремонтировали и вернули как раз к прибытию королевы в Вестминстерское аббатство. А в 2020 году в этой диадеме пошла к алтарю внучка правительницы – принцесса Беатрис. Дизайн уникален своими линиями из бриллиантов, которые создают эффект веера.

Бриллиантовое бандо королевы Марии – 2 миллиона фунтов стерлингов (около 77 млн грн)

Знаменитое украшение поклонники видели на Меган Маркл в день ее свадьбы с принцем Гарри. Эксперт объяснила: "Тиара имеет необычное происхождение, и на самом деле была разработана вокруг бриллиантовой броши, которую вы видите в середине. Брошь изначально была подарена Марии Текской в ​​1893 году, а 40 лет спустя специально для нее сделали драгоценный головной убор".

Свадебное ожерелье королевы Александры – 800 тысяч фунтов стерлингов (30 млн гривен)

Ожерелье было подарено королеве Александре Альбертом Эдвардом, принцем Уэльским, в день их свадьбы в 1863 году. Оно является частью полного комплекта, включающего подходящую тиару, серьги и брошь. Дизайн украшения состоит из восьми жемчужин, окруженных ореолом из бриллиантов. Три жемчужные подвески можно снять, если так захочет владелец.

Браслет-чокер королевы Марии – 250 тысяч фунтов стерлингов (более 9 млн гривен)

Эксперт назвала это украшение "эволюционной частью королевской коллекции". Дело в том, что изначально это был чокер – короткое колье, плотно прилегающее к шее. Однако королева однажды решила надеть его на руку, когда с нее писали портрет. После этого ювелирное изделие начали носить как браслет. Сегодня оно является одним из любимых драгоценностей герцогини Кембриджской.

Ранее OBOZREVATEL писал, что принцесса Диана в день свадьбы отказалась надевать тиару королевы Елизаветы II, отдав предпочтение семейной реликвии. Для нее это была возможность подтвердить свою родовитость и продемонстрировать, что она достойна стать супругой наследника на престол.