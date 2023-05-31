Не делайте так! Из-за каких ошибок в макияже страдают глаза и могут ли болезни передаться через косметику

Ошибки при нанесении макияжа способны навредить глазам и даже привести к слепоте. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо очень осторожно наносить косметику, избегая ее попадания на слизистую оболочку.

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Кроме того, через косметические средства могут передаваться ряд опасных заболеваний. Как делать мейк-ап без вреда здоровью, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие ошибки в макияже вредят глазам

Яркий макияж, плохая моторика рук, неверная техника нанесения и трение глаз повышает риск попадания частиц косметики на слизистую оболочку. Это вызывает постоянное чувство дискомфорта, особенно если человек носит контактные линзы.

А смывать косметику рекомендуют средствами на основе масел, которые не нарушают целостность слезной пленки.

Тушь для ресниц

При нанесении туши на ресницы контакт с глазами неизбежен. У людей с высокой чувствительностью это может привести к аллергической реакции и дискомфорту. В таком случае следует отдать предпочтение гипоаллергенным средствам без парабенов и отдушек.

Тени

Тени для век следует наносить очень аккуратно, избегая попадания на слизистую глаза. Людям с повышенной чувствительностью следует отказаться от жидких теней, которые содержат спирт. А тем, кто носит линзы, необходимо исключить крем-тени.

Карандаш

Рекомендуется выбирать жирные и мягкие карандаши, которые четко рисуют линию с первого раза. При использовании твердого грифеля возможно травмирование нежной кожи вокруг глаз из-за чрезмерного надавливания. А карандаш с блестками может вызвать раздражение глаз.

Какие болезни передаются через косметику

Через косметические средства нередко передаются различные стрептококковые и стафилококковые инфекции кожи, болезни глаз (конъюнктивит или блефарит), а также вирусные болезни (герпес, вирусный конъюнктивит, ОРВИ и демодекоз).

Особенно опасны кремовые текстуры: помады, пудра, тональные кремы, карандаши, стики, которые являются благотворной средой для размножения микробов. Поэтому желательно использовать с дозатором, которые не контактируют с кожей и слизистой.

Инструменты для мейк-апа необходимо регулярно дезинфицировать хлоргексидином или другим антисептиком. Кисти и спонжи следует промывать с мылом, а затем на полчаса опускать в дезинфицирующий раствор.

Кроме того, следует пользоваться услугами проверенных косметологов и визажистов, которые ответственно относятся к чистоте всех инструментов. Можно даже принести собственный набор кистей, если они действительно качественные и их достаточно.

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