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Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
10,5 т.
Пять ошибок во время мытья головы, которые 'убивают' волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

Порой мы удивляемся, почему после дорогого шампуня, качественного кондиционера и термозащиты для волос, наша шевелюра все равно выглядит сухой и нездоровой. Проблема может заключаться в неправильном мытье головы. Как оказалось, существуют ошибки, которые могут стоить густоты и ухоженности волос. 

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OBOZREVATEL докажет, что должный уход и соблюдение правильной техники мытья локонов спасет вас от непредусмотренных расходов на поход к специалисту. Нужно запомнить всего пять моментов, чтобы добиться прекрасного внешнего вида. 

1. Ополаскивание горячей водой 

Для кожи головы горячая вода – губительна. Как утверждают эксперты, высокие температуры  сильно раскрывают кутикулу волос, что делает их более ломкими и подверженными к выпадению. Также кипяток провоцирует перхоть, зуд, сухость кожи. Старайтесь мыть голову под комнатной температурой воды. 

Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

2. Скручивание волос 

Если вы не хотите сделать ваши локоны сухими и ломкими, перестаньте скручивать их и старайтесь отжимать более деликатно. После мытья накиньте на голову полотенце, промокните волосы по всей длине и отправляйтесь покорять мир. 

Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

3. Использование чересчур большого количества продукта 

Если вы думаете, что обильное количество шампуня продлит свежесть волос, а бальзама – сделает ваши пряди послушнее и здоровее, вы ошибаетесь. Такой прием пересушит кожу головы. Наносите оптимальное количество, но мойте голову дважды. 

Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

4. Нанесение кондиционера на все волосы 

Данное средство предназначено только для того, чтобы увлажнять и питать длину, а не очищать зону у корней. К тому же нанесение кондиционера и бальзами на кожу головы станет причиной ее быстрого загрязнения. 

Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

5. Чрезмерное расчесывание 

Волосы во влажном состоянии очень эластичны, потому является большой ошибкой расчесывать их во время или сразу после мытья. Вы будете сталкиваться с проблемой секущихся кончиков и пушистых локонов. 

Пять ошибок во время мытья головы, которые "убивают" волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

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