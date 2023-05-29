Пять ошибок во время мытья головы, которые 'убивают' волосы: сделают их тусклыми и неухоженными

Порой мы удивляемся, почему после дорогого шампуня, качественного кондиционера и термозащиты для волос, наша шевелюра все равно выглядит сухой и нездоровой. Проблема может заключаться в неправильном мытье головы. Как оказалось, существуют ошибки, которые могут стоить густоты и ухоженности волос.

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OBOZREVATEL докажет, что должный уход и соблюдение правильной техники мытья локонов спасет вас от непредусмотренных расходов на поход к специалисту. Нужно запомнить всего пять моментов, чтобы добиться прекрасного внешнего вида.

1. Ополаскивание горячей водой

Для кожи головы горячая вода – губительна. Как утверждают эксперты, высокие температуры сильно раскрывают кутикулу волос, что делает их более ломкими и подверженными к выпадению. Также кипяток провоцирует перхоть, зуд, сухость кожи. Старайтесь мыть голову под комнатной температурой воды.

2. Скручивание волос

Если вы не хотите сделать ваши локоны сухими и ломкими, перестаньте скручивать их и старайтесь отжимать более деликатно. После мытья накиньте на голову полотенце, промокните волосы по всей длине и отправляйтесь покорять мир.

3. Использование чересчур большого количества продукта

Если вы думаете, что обильное количество шампуня продлит свежесть волос, а бальзама – сделает ваши пряди послушнее и здоровее, вы ошибаетесь. Такой прием пересушит кожу головы. Наносите оптимальное количество, но мойте голову дважды.

4. Нанесение кондиционера на все волосы

Данное средство предназначено только для того, чтобы увлажнять и питать длину, а не очищать зону у корней. К тому же нанесение кондиционера и бальзами на кожу головы станет причиной ее быстрого загрязнения.

5. Чрезмерное расчесывание

Волосы во влажном состоянии очень эластичны, потому является большой ошибкой расчесывать их во время или сразу после мытья. Вы будете сталкиваться с проблемой секущихся кончиков и пушистых локонов.

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