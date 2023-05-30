Как сделать омолаживающий макияж: семь хитростей от визажистов, которые могут повторить все

Омолаживающий макияж придает вашей коже сияющий вид и помогает помолодеть на несколько лет всего за пару минут. Кроме того, он достаточно экономичен, ведь требует использования минимального количества продуктов. Визажисты, которые ежедневно делают мейкап знаменитостям, хорошо знают, что толстый слой тональной основы и массивные стрелки только прибавляют возраста.

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Эти профессионалы владеют и другими хитростями, которые может повторить каждый, нанося макияж у себя дома. Об этом пишет Elle.

Хитрость первая – легкая тональная основа

Для того, чтобы достичь эффекта подсвеченной изнутри кожи, следует выбирать увлажняющий тонирующий продукт жидкой консистенции. Важно подобрать цвет так, чтобы он идеально подходил к тону кожи или адаптировался к нему.

В то же время следует избегать тональных основ с матирующей формулой – они очень заметны на коже, подчеркивают морщины и другие текстуры.

Хитрость вторая – выразительные брови

Мода на тонкие перещипанные брови осталась в прошлом. Уже несколько лет подряд в тренде натуральные объемные брови, которые визуально делают лицо моложе.

Если от природы они недостаточно густые и длинные, заполнить пробелы и довести форму бровей до идеала позволят правильно подобранные продукты. Это могут быть гели для бровей с щеточкой, а также специальные маркеры для прорисовки отдельных волосков.

Визажисты советуют наносить такие косметические средства вертикальными движениями вверх и одновременно следить за тем, чтобы не слишком подчеркнуть изгиб бровей, чтобы они не выглядели так, будто их нарисовали маркером.

Хитрость третья – освещающий консиллер

Этот продукт позволит выгодно подчеркнуть черты лица, а также скрыть темные круги под глазами и несовершенства на коже.

Для высветления консиллер нужно наносить на те места, где свет отражается естественным образом: между бровями, на виски, вдоль линии носа, во впадинку над верхней губой и на подбородок.

Хитрость четвертая – тонкая стрелка, открывающая взгляд

Следует отказаться от жидкой подводки, если вы хотите выглядеть моложе, ведь она придает макияжу более графичный и тяжелый вид, а также может делать глаза визуально меньше.

Вместо этого можно использовать черные или серые карандаши. Также важно пытаться рисовать всю стрелку, вытягивая ее к виску, а не только кончик – это позволит открыть взгляд и не придаст лицу усталый вид.

Также для макияжа глаз можно использовать тени с атласным покрытием и мягкий карандаш.

"Светлый оттенок нанесите на все веко, а более темный – чуть выше складки и во внешний уголок, так вы "откроете" глаз. Подчеркните верхнюю линию ресниц, проведя линию карандашом, начиная не из самого уголка. Не рисуйте резкую линию под глазом, подчеркните нижнее веко наполовину более темными тенями. Для омолаживающего макияжа глаз выбирайте цветовые палитры, из которых легко подберете светлые и темные тени в одном тоне", – советуют визажисты.

Некоторые из них также рекомендуют подчеркнуть нижнюю слизистую глаза белым карандашом, чтобы сделать взгляд еще более выразительным и открытым.

Хитрость пятая – румяна

Этот продукт помогает оживить цвет лица и визуально омолодить его. В частности, румяна с блестящим финишем выгодно подсвечивают любой оттенок кожи.

Однако если у вас на лице сильные покраснения, следует избегать румян насыщенного цвета фуксии – они еще больше подчеркнут цвет кожи.

Как наносить румяна? Визажисты советуют воспользоваться методом улыбки – улыбнитесь себе в зеркале и нанесите продукты на верхушки щек с помощью кисточки. Затем растушуйте румяна по направлению к вискам.

Хитрость шестая – длинные ресницы

Правильно прокрашенные, длинные и разделенные ресницы не хуже стрелки открывают взгляд. Однако наращенные или накладные ресницы могут наоборот перегрузить глаз.

Лучше всего воспользоваться тушью или, как это делают визажисты, сразу двумя. Сначала они советуют нанести тушь для объема на верхние и нижние ресницы, а затем взять тушь для удлинения ресниц и нанести ее на внешний уголок глаза.

Хитрость седьмая – подчеркнутые губы

С возрастом губы могут стать бледнее, потерять четкий контур и объем – это связано с естественной потерей коллагена. Чтобы исправить это с помощью макияжа, визажисты советуют сначала прорисовать карандашом контур, а затем нанести помаду такого же цвета.

"Если вы хотите быть уверены, что цвет вашей помады идеально сочетается с карандашом, приобретите готовый набор из обоих косметических средств", – говорят мастера макияжа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти ошибках в макияже, которые сильно старят и подчеркивают недостатки. Каких приемов мейкапа следует избегать, читайте по ссылке.

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