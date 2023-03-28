Не делайте так! Десять ''непростительных'' ошибок в макияже, которые испортят образ. Фото

Макияж – это тоже искусство. И чтобы выглядеть всегда свежо и ухоженно, нужно знать, какие ошибки могут повлиять на ваш внешний вид. Дабы не испортить впечатление о себе – придерживайтесь правил, о которых речь пойдет ниже.

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OBOZREVATEL научит делать быстрый и естественный мейкап, превратив вас в элегантную француженку. Правильный тон основы и нюдовые тени – ваши лучшие друзья (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Почему ваш мейкап выглядит неестественно?

1. Наносите слишком много туши

Томности и яркости взгляду придают именно длинные ресницы. Но если перестараться с брасматиком, они будут напоминать паучьи лапки. Этого обязательно нужно избегать, чтобы о леди не думали, что она неопрятна и не имеет времени для сборов.

2. Превращаете смоки айс в "глаза панды"

Чтобы создавать красивые смоки айс, нужно как минимум посмотреть обучающий видеоурок в YouTube. Без этих знаний вам вряд ли удастся сделать дымчатый макияж глаз, который покорит окружающих. Лучше нарисовать стрелки или нанести мерцающие тени и не превращать smokey в "глаза панды".

3. Используете чересчур яркие тени

Вы не обойдетесь без неоновых теней, если решили посетить клуб или тематическую вечеринку в стиле 90-х. Но в повседневной жизни кислотные оттенки данного бьюти-средства смотрятся максимально нелепо. В том случае, если вам хочется добавить яркости, подумайте о пестрых стрелках или цветной туши.

4. Выбираете слишком темную тональную основу

Выбор основы имеет важное значение, потому что именно от ровного тона натурального оттенка зависит ваш внешний вид. Если при покупке у вас возникают сомнения, правильный ли оттенок вы подобрали для себя, руководствуйтесь правилом, что лучше приобрести тональный крем на один тон светлее, чем темнее. Так вы не получите ужасный оранжевый загар.

5. Не жалеете количество румян

Естественный румянец на щеках – это красиво. Пока вы не переусердствуете с продуктом. Слегка коснитесь кистью с румянами скул, щек и переносицы. Это подарит эффект миловидности, ведь выглядеть как "русская матрешка" едва ли является вашей целью.

6. Наносите слишком светлый консилер

В отличие от тонального крема, который лучше выбирать светлее вашего тона кожи, консилер не должен быть слишком светлым. Иначе он еще больше подчеркнет темные круги под глазами.

7. Выделяете глаза и губы одновременно

Как утверждают визажисты, нельзя одновременно делать яркими брови, глаза и губы. Девушка должна отдать предпочтение чему-то одному. Если вы хотите сделать графические брови, слегка накрасьте глаза и используйте нюдовую помаду. Если вы задумали сделать яркий макияж глаз, естественно уложите брови и нанесите легкий блеск для губ. Чтобы красная помада смотрелась эффектно, не перестарайтесь с макияжем глаз и бровей.

8. Не подбираете цвет карандаша в тон помады

В 90-х макияж губ с разными оттенками карандаша и помады был невероятно актуальным. Но на дворе 2023 год и такая техника сейчас будет смотреться вульгарно.

9. Используете бальзам для губ перед помадой

С проблемой потрескавшихся губ сталкивались все. Но большая ошибка увлажнять их с помощью масел перед тем, как нанести помаду. Так, данный продукт не будет держаться и создаст вид, будто бы вы только что отобедали и забыли использовать салфетку.

10. Не смываете макияж перед сном

Главная заповедь визажиста – смойте макияж перед сном. Даже если вы очень устали и валитесь с ног, выделите одну минуту для того, чтобы удалить косметику с лица и протонизировать кожу. Зачем это делать? Чтобы при следующем мейкапе иметь свежее лицо без высыпаний.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, три бьюти-процедуры способны повредить волосы. Эти манипуляции с локонами лучше не делать даже в салоне, поскольку химический состав препаратов, высокая температура и методы выполнения точно не пойдут на пользу прядям.

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