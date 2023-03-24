Не делайте так! Три модные бюти-процедуры, которые способны ''убить'' волосы

В салоне красоты можно как восстановить поврежденные волосы, так и испортить их еще больше. Все зависит от процедуры и результата, который хочет видеть клиент.

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Некоторые манипуляции с волосами лучше не делать даже в салоне, поскольку химический состав препаратов, высокая температура и методы выполнения процедуры могут "убить" пряди. OBOZREVATEL решил рассказать, какие подводные камни могут ждать красавиц (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Химическая завивка

Очень часто ежедневная укладка на плойку надоедает, ведь занимает много времени и нуждается в стайлинговых средствах. Упрощая себе жизнь, красавицы прибегают к химической завивке, чтобы их кудри долго держались и сохранялись даже после мытья головы, однако такая процедура может быть не слишком безопасна.

Во время нее меняется структура волос, теряется блеск и упругость, что является признаком повреждения.

Наращивание волос

Одна из самых популярных процедур для обладательниц коротких или редких волос – наращивание. Впрочем, натуральные волосы часто портятся под натиском искусственных прядей. К тому же, чтобы "припаять" их, используют высокие температуры, а чтобы снять – химические средства.

Карвинг или длительная укладка

Чтобы добавить объем волосам используют схожий с завивкой метод. Карвинг поможет достичь объемной шевелюры, но испортит внешний вид и состояние волос, поскольку агрессивные препараты губительно действуют на пряди.

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