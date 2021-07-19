Можно ли спать с мокрой головой и чем этом может обернуться
Сон с мокрой головой может навредить здоровью волос, особенно если они ослаблены или тонкие от природы. Так, в увлажненном состоянии их структура становится более уязвимой, что может привести к сухости и ломкости.
По этой причине голову рекомендуется высушить до того, как вы ляжете спать, пишет Harpers Bazaar. Как объясняет издание, человеческий волос состоит из микрочешуек, отслаивание которых грозит секущимися концами и "пушистостью".
Во время сна волосы трутся друг о друга и о постель, в результате чего оказываются поврежденными. Кроме того, если вы ложитесь спать с мокрыми волосами, утром их, скорее всего, будет тяжело распутать и расчесать – особенно актуальна эта проблема для девушек с волнистыми и кудрявыми волосами.
Также ночью прическа может высохнуть самым неожиданным образом и торчащие в разные стороны локоны будет гораздо сложнее уложить.
На случай, если все же по какой-то причине вам нужно лечь спать с мокрой головой, есть несколько лайфхаков. Так, эксперты рекомендуют нанести на волосы небольшое количество несмываемого кондиционера или спрея для легкого расчесывания и сделать нетугой пучок, используя шелковую резинку или ленту. Утром ваши волосы будут оживленными и увлажненными, а на голове будет легкая волнистая укладка.
Также можно надевать на ночь специальный тюрбан из шелка или микрофибры, которые не повреждают волосы.
Если вы чувствуете, что заболеваете, ложиться с мокрой головой не стоит: переохлаждение может спровоцировать более серьезное простудное заболевание.
То же касается и сна с включенным кондиционером: в этом случае сон с мокрыми волосами может обернуться насморком и болью в горле.
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