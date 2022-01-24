Как выглядели Анджелина Джоли, Леди Гага, Ричард Гир и другие звезды до того, как стали знаменитыми

Сегодня они в центре внимания: ходят на многочисленные интервью, раздают автографы, дефилируют красными дорожками, их узнают на улице. И чем больше высот достигают звезды, тем ярче в их глазах просматривается харизма.

До популярности у них все было иначе: легкая скромность, детские пухлые щечки и наивный взгляд. Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как выглядели знаменитости до того, как снискали мировую славу.

Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро когда-то даже не мечтала о том, чтобы стать популярной. Ее до съемок в фильмах и фотосессиях беспокоили болезнь матери, постоянные смены места жительства и неудачный брак. Тогда будущая звезда скромно одевалась и имела темные волосы. Уже в начале своей карьеры она перекрасилась в блондинку и полностью изменила свой стиль, сделав его своей визитной карточкой.

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В 2021 году на экраны вышел фильм, который стремительно набирал популярность – "Дом Gucci". В нем одну из главных ролей сыграла американская певица и продюсер Леди Гага. Поклонники творчества звезды привыкли к ее волосам платинового цвета, а в фильме артистка имела темные пряди. На самом же деле это для нее привычный образ, поскольку на старте карьеры Гага была шатенкой, которая пела и танцевала в небольших барах.

Британской актрисе и фотомодели Одри Хепберн было непросто пробить себе путь в кинокарьере. Сначала она реализовала себя как профессиональная балерина, а уже потом, после съемок в фильме "Римские каникулы" (1953), артистка проснулась знаменитой. Слава не повлияла на манеры и стиль Одри – она как до съемок, так и став популярной всегда была элегантна, немного скромна и одевалась со вкусом.

Американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли начинала свой карьерный путь с работы моделью. В 16 лет она не только дефилировала на показах мод, но и снималась в клипах известных знаменитостей – Ленни Кравица, Rolling Stones и Meat Loaf.

Американский актер Ричард Гир рано начал съемки в кино, но мировую известность получил после роли в фильме "Красотка" (1990). С тех пор он не сильно изменился. Еще до популярности у артиста не было седых волос и морщин вокруг глаз, но харизма уже давно "при нем".

Американский актер, сценарист и продюсер Дэвид Духовны на старте карьеры был очень скромным и серьезным. Соответственно, звезде доставались в кинематографе похожие на него персонажи, чтобы игра была максимально убедительной. К примеру, главная роль в сериале "Секретные материалы".

Сейчас американскому актеру Крису Эвансу 40 лет. Но если сравнить его фото сейчас и в 20-летнем возрасте, можно увидеть, что существенных изменений во внешности не произошло. Кроме отращенной щетины. Благодаря "вечной молодости" звезде до сих пор достаются роли супергероев. Например, в фильмах "Фантастическая четверка", "Мстители" и т.д.

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