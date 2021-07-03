Как изменились актеры культовых фильмов 90-х, которые мы пересматриваем до сих пор. Фото

Каждый год выходит множество новых фильмов, которые бьют все кассовые сборы и предыдущие рекорды. Такие картины наполнены событиями, картинка 4К и 3D вызывает лишь восхищение, а сюжет, хотя и банален, но умеет держать напряжение до самого конца.

Пару десятилетий назад фильмы были совершенно другие. Сюжет никогда не повторялся, а актеры могли вытянуть своей харизмой даже самую малобюджетную киноленту. OBOZREVATEL решил поностальгировать и узнать, как выглядят сейчас главные актеры наших любимых фильмов 90-х.

1. Марлон Уэйанс, 48 лет

Этот актер был очень популярным в 90-е годы, однако сейчас его слава поутихла. Он успел сняться в таких громких комедиях, как "Без чувств", "Очень страшное кино", "Белые цыпочки", "Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале" и других.

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Сейчас Марлону 48 лет, он продолжает сниматься в кино, счастливо женат и воспитывает двоих детей. Последние его заметные работы в фильмах "Респект", "Шестерняшки" и "Последняя капля".

2. Николь Том, 43 года

Николь прославилась работой в сериалах "Няня", "Беверли-Хиллз, 90210", но особенно полюбилась зрителям в образе Райс Ньютон в фильме "Бетховен". С нулевых в кино она больше не снимается.

3. Мег Райан, 59 лет

Райан стала секс-символом 90-х благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Неспящие в Сиэтле", "Когда Гарри встретил Салли", "Вам письмо", "Дурман любви", "Кейт и Лео" и других кинокартинах.

Однако, с популяризацией пластической хирургии, актриса не смогла устоять перед соблазном "подкорректировать" свои черты лица. Так, "Новую" Мег Райан перестали узнавать фанаты, а предложений на съемки значительно убавилось.

4. Мэттью Лиллард, 51 год

Зрители хорошо запомнили этого актера по его ролям бесшабашных разгильдяев. Он снялся в фильмах "Без чувств", "Крик", "Панк из Солт-Лейк-Сити" и других. Он не бросил свою актерскую карьеру. Вплоть до этого года Мэттью снимался в сериале "Хорошие девочки", а в 2017-м засветился в нескольких сериях нового сезона "Твин Пикс".

5. Энди Макдауэлл, 63 года

Энди начала свою карьеру с моделинга, позже перешла в кино. Ее самые заметные роли были в мелодрамах: "Вид на жительство", "День сурка", "Предмет красоты" и "Четыре свадьбы и одни похороны".

Макдауэлл часто появлялась в независимых фильмах, в телевизионных фильмах и эпизодах сериалов, но они не выходили в мировой прокат. У нее трое взрослых детей: сын Джастин далек от шоу-бизнеса, а вот обе дочери Рейни и Маргарет стали актрисами.

6. Алисия Сильверстоун, 44 года

Героиня одной из самых известных комедий 90-х "Бестолковые" сейчас не снимается, предпочтя актерской карьере другие стремления. Так, она стала защитницей прав животных и вегетарианкой. В 2004 году Сильверстоун даже была признана организацией "РЕТА" самой сексуальной вегетарианкой.

7. Келли Макгиллис, 63 роки

Келли Макгиллис прославилась как Шарлотта Блэквуд из фильма "Лучший стрелок", а также благодаря своим ролям в картинах "Сделано на небесах", "Обвиняемые", "Норт" и других. Но годы взяли свое, и из-за осунувшихся черт лица актриса перестала быть востребована в кино.

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