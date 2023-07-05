Молодят и освежают! Названы лучшие прически и оттенки волос для женщин после 40 лет. Фото
При выборе прически мы руководствуемся не только модой или удобством. Правильная стрижка может полностью изменить наш образ и из привлекательной женщины сделать сногсшибательную. Представительницы прекрасного пола после 40 коротко подстригают локоны, что является правильным решением, так как они теряют свою былую красоту, эластичность и сияние.
OBOZREVATEL расскажет, какие прически могут эффектно вас омолодить. Зрелым дамам стоит забыть о начесах, особенно на короткие волосы. Такой вариант не только увеличит объем головы, но и добавит несколько лет. Также откажитесь от тугих пучков – они сделают черты лица более четкими и строгими (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Какие прически добавят свежести?
- Классический боб;
- Удлиненный боб;
- Боб с челкой на бок;
- Короткая стрижка "ежик";
- Пикси;
- Ассиметричная прическа.
Какие оттенки волос омолодят?
Если вы хотите выглядеть моложе, сделайте ставку на светлые оттенки волос. Для женщин в возрасте 50 или 60 лет идеально подходит платиновая палитра или медовые тона. Если вы не планируете терять свой темный цвет, задумайтесь об омбре.
При редких волосах лучше избегать насыщенных и темных тонов – они будут слишком отличаться от кожи головы. К тому же, слишком темное окрашивание подчеркнет морщины, пигментные пятна, создаст эффект усталости.
Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически могут привести к выпадению волос. Они делают их ломкими, тусклыми и безжизненными. Звездам часто приходится носить "запрещенные" варианты. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.
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