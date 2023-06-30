Названы три прически, которые могут привести к выпадению волос: делают их ломкими. Фото

Эксперты утверждают, что в среднем девушки теряют от 50 до 100 прядей в день. Однако если норма выпадения волос превышена, то этому есть простое и наиболее вероятное объяснение – неправильная прическа.

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Оказывается, многие из тех причесок, которые так любят красавицы, при ежедневной носке способны нанести серьезный вред шевелюре. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с ними и узнать, нужно ли отказываться от любимой укладки, если она наносит вред волосам.

Хвост

Дамы с длинными локонами особенно любят эту прическу за ее комфорт. Во время домашних дел и занятий спортом максимально удобно собрать волосы в хвост и не беспокоиться о том, что они будут лезть в глаза и мешать в целом. Но постоянное ношение хвоста может способствовать выпадению волос из-за состояния, которое называется тракционной алопецией. Это происходит из-за постоянного натяжения или вытягивания волос, особенно у основания хвоста или в месте крепления резинкой.

Когда хвост туго затягивают и затем держат в том же положении изо дня в день, это создает чрезмерное напряжение для волосяных фолликулов. Со временем это приводит к ломкости прядей. Кроме того, такая регулярная нагрузка может нарушить естественный цикл роста волос, в результате чего они становятся тоньше, слабее и склонны к выпадению. Старайтесь избегать ежедневных слишком тугих причесок, чтобы свести к минимуму возможные повреждения и выпадение локонов.

Косы

Как и в предыдущем случае, туго заплетенные косы создают давление на волосяные фолликулы. Это постоянное натяжение ослабляет стержень волоса, что приводит к ломкости и повреждению. Локоны становятся слабее и тоньше. Усугубить ситуацию могут особенно длинные косы, а также вплетенные в них дополнительные нарощенные пряди или канекалоны, которые используют для объема. Важно регулярно давать коже головы и волосам перерывы в таком плетении.

Мокрая укладка

Любая укладка с мокрыми волосами также может повредить ваши волосы при частом использовании. Это связано с тем, что мокрые пряди гораздо более хрупкие и подвержены ломкости, чем сухие. Когда волосы влажные, они набухают и становятся эластичными, что делает их более восприимчивыми к растяжению и ломкости при натяжении. Тугая укладка мокрых волос или фиксация их в прическе может привести к чрезмерной нагрузке на пряди. Как результат – ломкость и повреждение. Вес мокрых волос в сочетании с вытягиванием и скручиванием при создании прически приведет к стрессу волосяных фолликулов и корней, что сильно повышает риск выпадения волос.

Кроме того, задержанная влага создает влажную среду, которая способствует росту бактерий и грибков на коже головы. Из-за этого девушки могут столкнуться с перхотью, зудом и даже некоторыми инфекциями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны блестящими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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