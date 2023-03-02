Макияж в стиле гранж снова врывается в моду: чем особенный и как сделать правильные акценты. Фото

Небрежный и хмурый макияж в стиле гранж, который был на пике популярности в далекие 90-е, снова возвращается в моду. Вдохновленные брутальным макияжем красавицы экспериментируют с трендами и создают обновленные вариации.

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Так, все популярнее становится так называемый "ласковый гранж". Об этом рассказали редакторы британского журнала Women's Health со ссылкой на опытных визажистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Макияж в стиле гранж легко определить по размазанной подводке или карандашу на глазах, матовой коже и темным оттенкам на губах. В сочетании с несколькими слоями черной туши и ярко выраженным смоки-айс такой мейкап полюбился красавицам во всем мире.

Впрочем, мода в сфере визажа тоже не стоит на месте, поэтому привычный в 90-х вариант не сработает в 2023 году. Ему на смену пришел "ласковый гранж", в котором используют меньше цветов на лице.

К примеру, стильно будет смотреться размазанная подводка в комбинации с матовой кожей или темные губы с широкими бровями. Ограниченное использование косметических средств в столь тяжелом макияже пойдет ему только на пользу.

Чтобы сделать макияж в стиле гранж, стоит запастись тенями, карандашами и подводкой серого, черного или коричневого цвета. Если профессиональных навыков нет, лучше воздержаться от смоки-айса, ведь его легко испортить.

Размазанная по нижнему веку подводка или карандаш полностью справятся со своей задачей – создать акцент на глазах. Тушь также будет уместно выглядеть в таком брутальном макияже.

Кожу нужно хорошо увлажнить и не забыть о матовом покрытии. Это может быть рисовая пудра или тональное средство с матовым финишем.

Помаду нужно нанести максимально небрежно, создав эффект зацелованности или покусанных губ. Цвета лучше выбирать с холодным подтоном и темных оттенков.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие семь правил корейского макияжа придадут образу свежести. Обратите внимание на карамельные румяна, блестящие тени и макияж губ в двух тонах.

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