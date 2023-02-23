Идеальная кожа и акцент на губах: семь правил корейского макияжа, которые придадут образу свежесть. Фото
Кореянки в мире известны своим свежим и естественным макияжем, который никогда не смотрится "слишком". Для этого у красавиц из Кореи есть свои секреты, которые часто становятся трендовыми в бьюти-индустрии.
О тонкостях корейского макияжа рассказали редакторы сайта Аllkpop. Эти советы помогут создать сияющий макияж, который уместно будет смотреться в любом возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Карамельни румяна
Ничто так не придает свежести и молодости образу, как легкий румянец на щеках. Кореянки выбирают именно карамельные оттенки, которые выглядят более естественно чем насыщенные розовые цвета.
Сочные губы
Красно-ягодные оттенки красавицы из Кореи наносят на губы, плотно покрывая помаду блеском. Это создает эффект влажных и немного объемных губ без вмешательства косметолога.
Блестящие тени
Кореянки давно определили действенный способ визуально увеличивать глаза. Для этого они пользуются только тенями с шимером, которые наносят на верхние и нижние веки.
Двухцветные губы
Многие помнят, что мировые косметические бренды несколько лет назад начали массово выпускать помаду с двумя цветами. Этот корейский тренд позволяет создать более естественный оттенок на губах.
Дополнительное увлажнение
Перед макияжем кореянки тщательно увлажняют не только кожу лица, но и зону вокруг глаз, губы и шею. Такой уход в долговременной перспективе поможет избавиться от морщин, а также позволит тону лечь на кожу лучше.
Защита от солнца
Еще один лайфхак от корейцев – крем из SPF. Солнце может высушивать кожу и быть причиной других неприятностей, а качественный крем поможет защитить лицо от излучения.
Шпатель для макияжа
Большинство красавиц во всем мире привыкли наносить тональное средство на кожу руками или специальным спонжем, однако в Корее пользуется спросом небольшой шпатель, который равномерно наносит средство на лицо.
Ранее OBOZREVATEL писал о секретах макияжа японок. Подробнее о них – читайте в материале.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!