Какие прически будут в моде летом 2021: необычные тренды
В этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы.
Также в моде этого сезона эффект мокрых волос. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).Распущенные волосы под банданой
Яркий платок идеально дополнит летний образ и к тому же защитит голову от солнца.
Небрежно собранные пучки остаются одними из самых модных причесок, особенно летом. Можно украсить резинкой, платком.
Такие, будто вы ничего и не делали, чтобы их получить – легкие волны или естественные кудри.
Прически, собранные крабиком, остаются в тренде. Можно собрать все волосы и стянуть несколько прядей.
Это самый модный вариант челки на сегодняшний день, так как он красиво обрамляет лицо.
Здесь не стоит доводить прическу до идеала, так как легкая небрежность в тренде. Одна, две косы или косы только у лица как пряди.
Последний по списку, но не по важности тренд. Он освежит любой образ: и повседневный, и на выход.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку летних вещей, которые будут в моде вне времени. Среди них – юбки миди, шорты-бермуды, белые рубашки и воздушные платья.
Также она поделилась снимками, на которых продемонстрировала, как выглядят антитрендовые, базовые и трендовые летние платья 2021. Среди них – наряды в бельевом стиле, с леопардовым принтом и кружевом.