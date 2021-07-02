Какие прически будут в моде летом 2021: необычные тренды

В этом году среди причесок на пике популярности распущенные волосы под банданой, пучки и простые локоны. Кроме того, в тренде будет длинная челка на две стороны и косы.

Также в моде этого сезона эффект мокрых волос. Соответствующий пост опубликовала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Яркий платок идеально дополнит летний образ и к тому же защитит голову от солнца.

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Небрежно собранные пучки остаются одними из самых модных причесок, особенно летом. Можно украсить резинкой, платком.

Такие, будто вы ничего и не делали, чтобы их получить – легкие волны или естественные кудри.

Прически, собранные крабиком, остаются в тренде. Можно собрать все волосы и стянуть несколько прядей.

Это самый модный вариант челки на сегодняшний день, так как он красиво обрамляет лицо.

Здесь не стоит доводить прическу до идеала, так как легкая небрежность в тренде. Одна, две косы или косы только у лица как пряди.

Последний по списку, но не по важности тренд. Он освежит любой образ: и повседневный, и на выход.

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