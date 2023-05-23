Как сделать тонкие губы визуально больше: шесть секретов, которые дают эффект push up. Фото

Тоненькие губы – не порок, а черта, присущая аристократам. Однако современная мода диктует свои правила и пухлые губы приобретают все большую популярность. Не всегда есть возможность и желание скорректировать форму у косметолога, поэтому на помощь может прийти грамотный макияж.

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Этими бьюти-лайфхаками часто пользуются визажистами, но их легко выполнить и в домашних условиях. OBOZREVATEL решил рассказать о шести секретах, как зрительно увеличить губы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Больше блеска

Косметические продукты с матовым финишем придадут графичности, но объема можно от них не ждать. Выбирая помаду, следует ориентироваться на глянцевый эффект или наносить сверху блеск.

Светлые оттенки

Темный цвет в макияже, как и в одежде, придает "стройности". Он подчеркивает линии, в то время как для объема важно немного "размыть" границы. В этом помогут яркие и светлые оттенки.

Контуринг

Без контуринга не обойтись, так что обязательно нужно прорисовать карандашом контур губ. И особенно четко нужно выделять верхнюю губу, чтобы она не казалась тонкой полоской. Контур наносится на 2-3 миллиметра выше природной линии.

Коррекция

Возле рта всегда бывает больше морщин, которые отнимают и без того небольшой объем. Поэтому макияж следует начать с их маскировки консилером или корректором.

Косметика с эффектом push up

Можно приобрести специальные косметические средства с эффектом объема, но у них есть свои особенности. Такие блески и помады раздражают нежную кожу, поэтому неприятных ощущений покалывания и жжения не избежать. Именно за счет раздражения губы "пухнут".

Увлажнение

Перед макияжем губ следует их увлажнить гигиеническими помадами. Сухость и шелушение на губах помешает создать объемный эффект.

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