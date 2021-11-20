Как сделать руки красивыми: раскрыт секрет королевы Летиции

Приближенные к испанской королеве Летиции рассказали о ее секрете красивых и подтянутых рук. В свои 49 лет монарх может похвастаться отличными мышцами и отсутствием излишнего жира на теле.

Журналисты издания Elle рассказали, какие упражнения выполняет Ее Величество и есть ли у нее секреты по уходу за кожей. Оказалось, что королева настоящая фанатка йоги и индивидуальных тренировок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы сохранить тело в форме, Летиция часто занимается с личным тренером в спортивном зале. Ее любимое упражнение – отжимания от стены, задействующих трицепс. Она держит в тонусе кожу и мышцы монарха.

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"Королева выполняет и другие упражнения, например, на изгиб бицепса, со штангой и другие. Но ее любимое упражнение – отжимания на трицепс от стены. Вам нужен только собственный вес и стена", – сообщается в источнике.

Чтобы правильно выполнить такое отжимание, нужно упереться ладонями в стену, зафиксировав их на высоте плеч. Локти должны сгибаться у ребер, а ноги оставаться прямыми.

Именно такие тренировки делают руки королевы Испании рельефными и спортивными. Кроме этого, она регулярно занимается бегом и аенгара-йогой.

Жена короля Испании очень целеустремленная и строга к себе, поэтому не пропускает ни одного занятия. Каждый день в 7:00 Летиция просыпается и отправляется на пробежку возле дворца.

Кратко о королеве:

Летиция Ортис Рокасолано – журналистка, королева Испании. После первого неудачного брака с учителем обручилась с королем Филиппом VI 6 ноября 2003 года. Воспитывает двух дочерей – Леонор и Софию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании впервые за долгое время появилась на публике и сразу напугала своих подданных. Пользователи сети заметили, что у Елизаветы II неестественно фиолетовый цвет кожи на руках.