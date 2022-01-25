Три цвета в одежде, которые выглядят дорого. Как и с чем их сочетать

Мода очень изменчива. Однако в ней есть и долгоиграющие тренды, которые помогают сохранить стиль в любое время. И сделать это можно не только с помощью фасона или материала, но и цвета.

Как пишет Мarie Сlaire, есть три оттенка, которые не сходят с подиумов уже несколько лет подряд. Эксперты издания рассказали, как правильно и с чем их сочетать.

Белый. Это, безусловно, универсальный цвет, который отлично выглядит, как сам по себе, с дополнением в виде украшений, так и с нежно-голубым, серым и более яркими цветами. Пальто в белом цвете сверкают элегантностью, но его также можно использовать и в спортивном стиле.

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Красный. Этот оттенок подчеркивает красоту кожи и волос. Он отлично совмещается с черной деловой одеждой или классическими синими джинсами. Кроме того, шикарно выглядит красный монолук. Стоит помнить, что на него всегда обращают внимание, ведь этот оттенок делает девушку увереннее в себе.

Темно-синий. Еще один универсальный цвет, который прибавляет образу элегантности. Кроме того, он феерично смотрится в сочетании с красным и белым, а также цветом кэмел. Монолук в таком оттенке стройнит. Этой зимой он в тренде при сочетании с мехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в гардеробе каждой женщины есть базовые вещи, которые давно устарели. Это пять элементов одежды, убивающие вкус и стиль.