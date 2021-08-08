Подцепили грибок, лишай и чесотку на пляже? Дерматолог говорит, что это реально

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Новости
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Подцепили грибок, лишай и чесотку на пляже? Дерматолог говорит, что это реально

Почти все летом ходят на пляж к местному водоему, в бассейн или на море. Однако мало кто задумывается о подстерегающих там опасностях. В песке и воде водятся различные паразиты, а шезлонги массово "оккупируют" человеческие болезнетворные бактерии.

Врач-дерматолог Наталья Попова рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL, какие кожные инфекции можно подхватить во время отдыха у воды и как защитить себя от заболеваний.

– Какие заболевания кожи можно подцепить, отдыхая на пляже городского водоема и на морском побережье?

– Педикулез, чесотку, гельминтоз, лептоспироз, микозы (грибки), стрептодермию, зуд купальщика и много других заболеваний.

К примеру, зуд купальщика вызывают такие паразиты, как шистосомы, которые живут в водоплавающих птицах.

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Во время отдыха на общественном пляже можно подхватить ряд кожных заболеваний

– Опасно ли ходить по пляжу босиком? Можно ли из-за контакта с песком подхватить грибок или бородавки?

– Да, к сожалению, ходить босиком по песку на общественных пляжах и возле бассейнов я не рекомендую, так как есть риск занести грибковую инфекцию себе. Особенно, если на коже есть микротрещины или открытые раны.

Бородавками также можно заразиться, если на коже есть наличие микротравм, снижен иммунитет.

Ходить босиком по песку на общественных пляжах и возле бассейнов опасно из-за возможности подхватить грибок

– Как обезопасить себя от заражений?

– Для предупреждения грибковых заболеваний необходимо использовать специальную индивидуальную обувь при посещении бассейна и общественных пляжей. Но, опять же, сложно уберечь себя от грибковой инфекции.

Поэтому главной профилактикой будет своевременное обращение больных членов семьи к доктору, а также исключение использования обуви, белья, одежды, полотенец и предметов туалета других, даже очень близких людей, а также исключение хождения дома босиком.

– Многие боятся ложиться на общественный шезлонг без полотенца. Действительно ли это опасно?

– Да, опасно, ведь на шезлонге могут оставаться микроспоры зараженного человека, и здоровый человек может с легкостью заразиться.

Не следует пользоваться общественным шезлонгом без полотенца

– Как обстоит дело с пляжными полотенцами в отелях? Можно ли ими пользоваться или лучше приносить свои?

– Я бы рекомендовала все-таки использовать свое личное полотенце, так как мы же не знаем, при какой температуре происходит стирка этих полотенец в отелях. Плюс, иногда требуется дополнительная глажка, чтобы убить грибковую инфекцию.

От использования общих пляжных полотенец можно подхватить стрептодермию, микроспории (стригущий лишай), педикулез и чесотку.

На пляже отдыхающих ждет множество опасных бактерий и кожных заболеваний

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