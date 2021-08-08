Подцепили грибок, лишай и чесотку на пляже? Дерматолог говорит, что это реально

Почти все летом ходят на пляж к местному водоему, в бассейн или на море. Однако мало кто задумывается о подстерегающих там опасностях. В песке и воде водятся различные паразиты, а шезлонги массово "оккупируют" человеческие болезнетворные бактерии.

Врач-дерматолог Наталья Попова рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL, какие кожные инфекции можно подхватить во время отдыха у воды и как защитить себя от заболеваний.

– Какие заболевания кожи можно подцепить, отдыхая на пляже городского водоема и на морском побережье?

– Педикулез, чесотку, гельминтоз, лептоспироз, микозы (грибки), стрептодермию, зуд купальщика и много других заболеваний.

К примеру, зуд купальщика вызывают такие паразиты, как шистосомы, которые живут в водоплавающих птицах.

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– Опасно ли ходить по пляжу босиком? Можно ли из-за контакта с песком подхватить грибок или бородавки?

– Да, к сожалению, ходить босиком по песку на общественных пляжах и возле бассейнов я не рекомендую, так как есть риск занести грибковую инфекцию себе. Особенно, если на коже есть микротрещины или открытые раны.

Бородавками также можно заразиться, если на коже есть наличие микротравм, снижен иммунитет.

– Как обезопасить себя от заражений?

– Для предупреждения грибковых заболеваний необходимо использовать специальную индивидуальную обувь при посещении бассейна и общественных пляжей. Но, опять же, сложно уберечь себя от грибковой инфекции.

Поэтому главной профилактикой будет своевременное обращение больных членов семьи к доктору, а также исключение использования обуви, белья, одежды, полотенец и предметов туалета других, даже очень близких людей, а также исключение хождения дома босиком.

– Многие боятся ложиться на общественный шезлонг без полотенца. Действительно ли это опасно?

– Да, опасно, ведь на шезлонге могут оставаться микроспоры зараженного человека, и здоровый человек может с легкостью заразиться.

– Как обстоит дело с пляжными полотенцами в отелях? Можно ли ими пользоваться или лучше приносить свои?

– Я бы рекомендовала все-таки использовать свое личное полотенце, так как мы же не знаем, при какой температуре происходит стирка этих полотенец в отелях. Плюс, иногда требуется дополнительная глажка, чтобы убить грибковую инфекцию.

От использования общих пляжных полотенец можно подхватить стрептодермию, микроспории (стригущий лишай), педикулез и чесотку.

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