Назван главный цвет маникюра на осень-2021: идеи дизайна и фото

Главным цветом маникюра для осени-2021 стилисты называют коричневый. Выиграшными могут стать варианты разных оттенков, как светлых нежных, так и темных насыщенных, а кроме того, этот цвет может стать частью актуальных для нового сезона "уютных" и милых дизайнов.

Горячим хитом этой осени коричневые ногти назвало издание Vogue.ua. Журналисты отметили, что такой нейл-дизайн будет сочетаться с любым оттенком кожи и послужит прекрасным дополнением к сезонному гардеробу.

OBOZREVATEL собрал красивые варианты маникюра в коричневых тонах, которые могут вдохновить модниц (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Базовый и полюбившийся многим нюдовый однотонный маникюр легко трансформировать под новомодный тренд – просто добавить насыщенности, выбрав более темные оттенки.

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Чтобы маникюр стал еще выразительнее, коричневый лак можно использовать в тандеме с заостренными формами ногтей. Никто не запрещает эксперименты – к примеру, форму "балерина".

Регулировать можно не только форму или глубину цвета. Если добавить сияние или блестки, коричневый маникюр будет смотреться более романтично.

Прекрасно на руке будут смотреться градиентные переходы коричневого или же комбинирование этого цвета с другими.

Для любительниц рисунков или минималистических нейл-артов коричневый в этом сезоне тоже будет как никогда кстати.

Ранее OBOZREVATEL публиковал варианты дизайна ногтей в стиле популярного сериала "Игры в кальмара".

Подборку трендовых примеров маникюра на осень-2021 с рисунками и дизайном ищите в нашем материале по ссылке.

О других модных вариантах осенних оттенков для маникюра – глубоких и насыщенных – можно почитать тут.