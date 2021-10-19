Названы самые модные цвета маникюра осени 2021. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Красота
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Названы самые модные цвета маникюра осени 2021. Фото

Самое лучше время года для смены привычек маникюра – осень. В этом сезоне стоит отказаться от ярких и неоновых цветов, так, как в трендах будут глубокие и насыщенные оттенки.

Среди самых популярных цветов этой осенью – пряный-тыквенный, медовый и другие. Подробней о вариантах модного маникюра – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Пряный-тыквенный

Этот оттенок кочевал из сезона в сезон в разных вариациях, и теперь добрался до осени. Так, в тренде будет оттенок пряного тыквенного пирога. Такой вариант маникюра отлично дополнит образ на праздник Хэллоуина.

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Пряный-тыквенный оттенок маникюра.

  • Зеленый мох

Актуальный оттенок в течение года остается таковым и сейчас. Этой осенью и зимой будет актуальным в виде насыщенного зеленого мха, изумрудного оттенка и классического зеленого. Также в тренде будут оттенки морских водорослей.

Зеленый мох – оттенок маникюра.

  • Какао

Уютный вариант оттенка на осень 2021. Он отлично сочетается с красным. Их сочетание выглядит, как чашка горячего какао со специями в непогоду.

Какао – оттенок маникюра.

  • Красный насыщенный

Мастера маникюра советуют этой осенью выбирать классический красный оттенок, поскольку это выигрышный вариант всегда.

Красный насыщенный оттенок маникюра.

  • Бургундское вино

Бордовый оттенок в моде уже много лет. Его чаще всего выбирают модницы в осенний период.

Бургундское вино – оттенок маникюра.

  • Теплый ягодный

Теплый ягодный цвет на пике популярности осенью 2021, он будет роскошно смотреться на ногтях разной длины и формы.

Теплый ягодный оттенок маникюра.

  • Розовое золото

Этот вариант цвета вместе с деликатным и едва заметным сиянием золотых частиц смотрится на ногтях очень нежно.

Оттенок маникюра розовое золото.

  • Нюд

Беспроигрышный и вечный вариант маникюра – нюдовый. Самый актуальный вариант – телесно-кремовый цвет, сливающийся с цветом кожи.

Нюдовый оттенок маникюра.

  • Горчично-желтый

Этот цвет идеально сочетается с опавшими листьями под ногами. Также теплый-желтый в трендах сезонного гардероба.

Горчично-желтый оттенок маникюра.

  • Серо-сиреневый

Еще летом сиреневый оттенок был в тренде, а сейчас он немного трансформировался. Модницам советуют красить ногти с легким подтоном серого.

Серо-сиреневый оттенок маникюра.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что осенью 2021 девизом маникюра будет "чем уютнее – тем лучше". На пике популярности будут приглушенные теплые оттенки, милые дизайны и минимализм. Трендовые варианты можно посмотреть по ссылке тут.

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