Самые трендовые стрижки и цвет волос летом 2021. Рассказывает стилист-парикмахер

Лето – прекрасная пора для перемен. Одни обновляют гардероб, другие же делают перестановку в доме или меняют дизайн рабочего места. А есть те, кто выбирает новую стрижку или меняет цвет волос.

Каждый сезон стилисты предлагают множество вариантов укладок, стильных стрижек и окрашиваний волос, однако большинство все же откладывают изменения из-за определенных нюансов, один из которых – неуверенность в том, что такой образ будет к лицу.

О том, какие укладки, стрижки и окрашивания будут в тренде летом 2021 года, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL стилист-парикмахер Татьяна Соломонова. Она также поведала, как правильно выбрать стрижку по форме лица и не прогадать с новым цветом волос. Кроме того, эксперт поделилась несколькими профессиональными лайфхаками.

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Какие стрижки в моде летом 2021 года

По словам стилиста-парикмахера, сейчас в моде натуральность: небрежные волны, пучки и хвосты, а также естественные оттенки волос. Кроме того, специалист рассказала, что этим летом в тренде будет каре в разных вариациях.

"В моду вернулись боб-каре и удлиненная его форма, каскадные стрижки и короткие пиксельные", – заявила Татьяна.

Однако перед тем, как кардинально изменить имидж, Соломонова рекомендует выбирать стрижку, с которой вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно, несмотря на длину и форму. Также специалист призналась, что не всегда нужно плыть по течению моды, а лучше выбирать образ, который гармонично подходит вам и комфортен.

Как выбрать стрижку по форме лица

По словам Татьяны, при помощи стрижки можно выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, поэтому к выбору нового образа следует отнестись серьезно.

Овальное лицо – идеальная форма, под которую подходит практически любая стрижка любой формы и длины.

Если же у вас вытянутая форма лица и впалые щеки, высокий лоб, то лучше выбирать мягкую, округлую стрижку, которая оптически смягчит острый подбородок и придаст объем на щеках. Густая челка поможет скрыть высокий лоб, а легкие, воздушные локоны придадут нежности и романтичности.

Обладательницам круглого лица и низкого лба лучше отдать предпочтение ровным волосам с отсутствием челки. Зона макушки может быть более объемной. Длину волос рекомендуется выбирать среднюю. Следует избегать объемных, округлых форм стрижки у лица.

А вот девушкам с квадратной формой можно добавлять пряди у лица, которые смягчат острые черты. Косая челка и боковой пробор также помогут скорректировать форму лица и приблизить ее к идеальной. Стоит обратить внимание на высокие прически, но не забывать выпускать несколько прядей у лица для смягчения формы.

"При выборе формы помните, что все острые углы – смягчаем, все округлые – вытягиваем. Высокий лоб – прикрываем, низкий – открываем. Узкие черты – расширяем, объемные – сужаем", – поделилась стилист-парикмахер.

Как выбрать идеальный цвет волос

Как утверждает Татьяна Соломонова, при выборе цвета следует помнить главное правило: все светлые оттенки расширяют лицо, все темные – сужают.

"При коррекции оттенка кожи можно добавлять у лица светлый, либо темный цвет для нивелирования овала. Обычно цвет волос выбирается по цветотипу, но на сегодня это понятие становится более размытым, поскольку в моду давно вошли разные техники окрашивания", – заявила специалист.

Если у вас бледное лицо, имеются мешки и синева под глазами, следует отказаться от темных, холодных оттенков – они добавят вам возраст и придадут нездоровый вид. В таком случае лучше выбирать теплые оттенки, которые будут освежать лицо.

Девушкам с белой кожей и холодными (серыми, голубыми) глазами подойдут холодные оттенки волос, а вот рыжие будут очень диссонировать.

Лайфхак, как правильно выбрать свой цвет волос:

"Возьмите два полотенца, одно будет в теплом цвете (оранжевое, абрикосовое, персиковое), а второе в холодном (черное, серое). Уберите все волосы с лица и приложите одно из полотенец на уровне шеи ,ближе к подбородку. Вы увидите всю картину цветопередачи, как будет выглядеть ваша кожа с тем или иным оттенком. Если же вам комфортно и с тем и другим цветом, то вам повезло больше всех, экспериментируйте", – поделилась эксперт советом.

Некоторые девушки мечтают об идеальной стрижке, которую не нужно каждый день укладывать. Татьяна Соломонова ответила, что действительно, такое существует – все зависит от работы парикмахера, либо у вас текстурная стрижка и укладка, которая не требует особых усилий.

"А вот если у вас от природы вьющиеся волосы, а укладку вы предпочитаете ровную, то вам в любом случае нужно будет выравнивать волосы. Также и с прямыми, когда хочется вьющиеся", – констатировала эксперт.

А вот нужно ли верить в лунный календарь стрижек, стилист-парикмахер сказала, что это личное дело каждого, но в то же время призналась, что по опыту – на растущую Луну волосы растут быстрее.

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