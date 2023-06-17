Этот маникюр молодит руки: три лучших варианта для тех, кто хочет выглядеть элегантно. Фото

Маникюр для многих девушек является не только способом поддержания эстетичного вида рук, но и формой самопрезентации, способом отражением личного стиля. Несомненно, как для молодых, так и для дам постарше, важное значением имеет дизайн, ведь он может освежить руки. Ниже мы расскажем несколько секретов.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает узнать о последних трендах, созданных для зрелых женщин, которые омолодят внешний вид рук. Не пренебрегайте маникюром, ведь это важная часть вашего образа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Пастельные тона

Пастельные оттенки, такие как нежно-розовый, мятный, лимонно-бежевый, голубой, идеально подходят для зрелых рук. Они добавляют тонкости и деликатности, освежают, отвлекают внимание от вен, пигментных пятен. Такое покрытие подходит для многих стилей одежды и практически ко всем цветам кожи.

2. Глянцевое покрытие

Глянцевое покрытие придает ногтям здоровый, ухоженный вид. С матовым топом руки не кажутся настолько свежими и молодыми. Потому стоит отказаться от второго варианта, если хотите, в прямом смысле этого слова, сиять.

3. Минималистичный дизайн

Простые линии, точки или нежные цветы – примеры рисунков, которые сделают покрытие современным и ненавязчивым. Эти варианты придадут рукам легкости. Сочетайте данные узоры с нюдовыми оттенками лаков и глянцевым топом. Можете использовать немного страз или блесток.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие ошибки в маникюре "убивают" ногти. Если леди предпочитает ухаживать за руками дома, она ни в коем случае не должна соскабливать лак и забывать увлажнять кутикулу. Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!