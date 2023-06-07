Пять ошибок в маникюре, которые 'убивают' ногти: сделают их тонкими и ломкими

В современном мире многие красавицы доверяют свои руки мастерам ногтевого сервиса, но это совсем необязательно. Быстрее и дешевле сделать дизайн самостоятельно. Для этого нужно знать всего несколько правил, которые помогут уберечь ногти.

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Некоторые ошибки в маникюре могут привести к ломкости и другим проблемам. О них написали редакторы журнала Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Соскабливание лака

Иногда бывает, что под рукой нет средства для снятия лака. Некоторые женщины опрометчиво пытаются снять слой покрытия механически, соскребая его пилочкой или другим способом. Этим они повреждают пластину, что делает ее более тонкой и ломкой.

Короткая кутикула

Кутикула иногда мешает накрасить ногти и неэстетично выглядит, поэтому ее стремятся срезать очень коротко. Однако лучше подсунуть ее апельсиновой палочкой, ведь кутикула защищает ноготь от повреждения.

Пересушенные ногти

Не зря кутикулу и ногти увлажняют после снятия лака ацетоном. Агрессивные вещества могут высушить пластину, что будет способствовать ее ломкости.

Без базы под лак

Домашний маникюр зачастую ограничивается простым нанесением лака на пластину. Однако не стоит забывать о базе под маникюр, которая позволит ему дольше носиться и укрепит ногти.

Без увлажнения кутикулы

Как мы писали выше, кутикула выполняет защитную функцию. Она не позволяет проникать бактериям, инфекциям и грязи в зону роста ногтя, поэтому за кутикулой также нужно ухаживать. В частности, регулярно ее увлажнять, что позволит избежать проблем с образованием неопрятных и болезненных заусенцев.

Недавно OBOZREVATEL писал, что такое маникюр "супермоделей". Это тот случай, когда покрытие подойдет под любой образ для любого случая и сезона. Такой дизайн является лидером среди знаменитостей.

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