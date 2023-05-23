Молодят и 'освежают'! Пять лучших причесок в жару, которые можно сделать за 10 минут. Фото

Представительницы прекрасного пола прекрасно знают основные sos-правила в жару – минимум макияжа, одежда из натуральных тканей, много воды, крем с SPF и собранные волосы. Обладательницы длинных локонов имеют два варианта: сделать короткую стрижку или найти спасение в ежедневных прическах.

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OBOZREVATEL хочет продемонстрировать, что можно заплести за 10 минут, чтобы покорить жаркое лето. Звезды часто пользуются данными правилами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Высокий небрежный пучок с локонами у лица

Самая подходящая и простая прическа для отпуска и летней жары – небрежный пучок на макушке. Чтобы придать этому варианту элегантности, повяжите вокруг резинки модный шелковый платок и подкрутите пряди у лица. Несколько минут и готово!

2. Гладкий низкий пучок

Мы не просим вас повторять тугой гимнастический пучок. Речь идет о простой изысканной прическе, которую каждая из вас сделает без посторонней помощи. Для этого нужно собрать локоны в низкий хвост, закрутить его в жгут и закрепить резинкой. Образ можно дополнить модным ободком или оставить все как есть.

3. Хвост-мальвинка

Камила Кабелло, Ариана Гранде, Белла Хадид и Ким Кардашьян обожают хвосты-мальвинки. И если вы думаете, что это детская прическа, посмотрите на этих известных личностей. Тем более, делается она за считанные минуты. Отделите немного прядей и соберите их на макушке, остальные волосы оставьте распущенными. Чтобы придать образу романтичности, накрутите легкие локоны.

4. Пучок из кос

На первый взгляд, эта прическа кажется замысловатой. Но ничего в ней нет тяжелого. Заплетите низкую косу и завяжите ее в пучок. Дополните стильными заколками или шелковой резинкой. Готово!

5. Небрежная коса с актуальными заколками

Вы можете заплести как вывернутую косу, так и обычную, но немного растрепав пряди. Украсьте ваше плетение заколками из жемчуга. Как и в случае с пучками, будет уместно выпустить несколько локонов у лица.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя носить в летний сезон, чтобы не выглядеть нелепо. Большие соломенные шляпы и очень короткие шорты не добавят модных баллов вашему аутфиту. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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