Шесть оттенков лака будут на пике моды летом 2023: идеи роскошного маникюра. Фото

Лето – отличное время для сочных, оригинальных и ярких дизайнов. Если вы давно сохранили себе в галерею идею пестрого маникюра в розовых, желтых и оранжевых цветах одновременно, пришло время ее воплотить. Тем более эта палитра будет в тренде весь летний сезон!

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OBOZREVATEL расскажет, какие оттенки будут преобладать этим летом во всех маникюрных салонах и продемонстрирует отличные свежие идеи покрытия. Не бойтесь выделяться из толпы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ярко-оранжевый

Когда как не летом делать ярко-оранжевый маникюр? Вы, наверняка, заметили, что даже в магазинах стало больше оранжевой одежды. Этот сочный оттенок на пике популярности!

Лимонный

Этот жизнерадостный цвет воплощает яркость лета. Его можно как сочетать с другим трендовым оттенком, например оранжевым или розовым, или делать однотонное покрытие.

Тропический зеленый

Хейли Бибер, Кортни Кардашьян и Дуа Липа регулярно красят ногти этим тоном. Он может показаться слишком "тяжелым" для лета, но пользуется популярностью. Только не нужно выбирать неоново-зеленый!

Спокойный голубой

Данный цвет напоминает летнее безоблачное небо или океанскую гамму. Он отлично подходит для отпуска и трех месяцев жары. На загорелых руках нежно-голубой будет выглядеть еще интересней.

Белый

Тот, кто любит минималистический современный маникюр, должен попробовать сделать белое покрытие и добавить несколько геометрических полос. Получится супер стильно и вкусно. Ничто так не украшает лето, как светлая палитра. Кроме того, она будет хорошо сочетаться с летящими платьями.

Насыщенно-розовый

Как ни странно, но розовый до сих пор входит в трендовые цвета. Он был на пике популярности в 2022 году и остается в 2023-м. И, чем "кукольней" он будет – тем моднее будет смотреться ваш маникюр.

Недавно OBOZREVATEL писал, что "маникюр русалки" активно набирает популярность в салонах красоты всего мира. В нем преобладают голубые оттенки, блеск и имитация чешуи. Это отличный вариант для лета. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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