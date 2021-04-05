Как выглядеть стройной на фото: девушка в TikTok показала "фокус". Видео

Жительница Бразилии Габриэла Вейга показала, как выглядеть стройной на фотографиях.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok. На кадрах видео девушка, одетая в короткий топ и джинсовые шорты, позирует возле барной стойки.

Сначала она сутулится и кажется довольно полной. Но затем он выравнивает осанку и выставляет вперед грудь – в результате ее тело приобретает стройный и подтянутый вид.

Видеоролик Габриэлы собрал более 8,4 миллиона просмотров. В комментариях пользователи написали, что удивлены и восхищены преображением девушки.

"Тело моей мечты", "Колдовство! Женщины великолепны", "Ты красива!", "Почему я не могу так сделать?", "Это действительно было то, что мне нужно было увидеть!", – пишут, в частности, они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя Оливия из США стала звездой TikTok из-за аномально длинного среднего пальца. Так, его длина составляет 12,7 сантиметра.

А в Украине, в Мелитополе, ради TikTok студенты издевались над однокурсником: соответствующими видео они делились в соцсети. На ролики "блогеров" обратили внимание в Национальной полиции.