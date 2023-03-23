3 секреты красоты и молодости Кейт Миддлтон: что помогает герцогине иметь сияющую и ухоженную кожу

Кейт Миддлтон в свои 41 успевает все: воспитывать троих детей, работать, заниматься спортом и посещать светские рауты (торжественные званые ужины). Герцогиня Кембриджская часто тренируется на свежем воздухе, бегает, катается на лыжах, а также увлекается греблей, теннисом и йогой.

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Итак, спортивная и изящная фигура, здоровый цвет лица и ухоженные волосы жены принца Уильяма – не только генетическая лотерея, но и результат упорного труда над собой. Какие еще бьюти-правила помогают Кэтрин заботиться о молодом виде? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Масло шиповника

Герцогиня уже много лет является поклонницей масла шиповника. Этот продукт содержит элементы, обладающие регенерирующими свойствами: это помогает избавиться от различных дефектов кожи. Вяжущие вещества, входящие в ее состав, помогают в освещении, а также сужении пор. Масло шиповника проникает вглубь эпидермиса и надежно удерживает влагу внутри.

2. Массаж и ночные маски для лица

Кейт Миддлтон каждое утро делает массаж зоны лица. Это улучшает тонус, упругость и цвет кожных покровов, ускоряет отток лимфы и убирает отечность. Также это эффективный способ, который помогает предотвратить появление морщин. Перед сном герцогиня использует ночную маску для лица, которая эффективно очищает поры, увлажняет обезвоженную кожу, выравнивает тон и убирает пигментные пятна.

3. Умное потребление пищи

На завтрак герцогиня лакомится овсянкой и ягодами. Дополнительно готовит классическую зеленое смузи из капусты, спирулины, шпината и черники. На обед выбирает органические продукты и больше сырых ингредиентов (один из ее фаворитов – салат из авокадо, лука, огурцов и сыра фета). Между приемами пищи Кейт не обольщается на сладости. Вместо этого потребляет сырые овощи, фрукты и ягоды годжи.

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